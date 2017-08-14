В Турции экскаватор раздавил пассажирский автобус

На востоке Турции произошла страшная авария: экскаватор упал на автобус. По предварительным данным, трагедия случилась в тот момент, когда грузовик, груженный строительной техникой, проезжал крутой поворот.
В результате аварии погибли по меньшей мере семь человек, более десяти получили ранения. Были ли среди пассажиров автобуса россияне, неизвестно. На месте случившегося работают экстренные службы, передает местное издание Haberturk.
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