В Турции экскаватор раздавил пассажирский автобус

На востоке Турции произошла страшная авария: экскаватор упал на автобус. По предварительным данным, трагедия случилась в тот момент, когда грузовик, груженный строительной техникой, проезжал крутой поворот.

В результате аварии погибли по меньшей мере семь человек, более десяти получили ранения. Были ли среди пассажиров автобуса россияне, неизвестно. На месте случившегося работают экстренные службы, передает местное издание Haberturk.