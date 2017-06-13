Нестандартные способы изучения английского языка

В 2017 году стыдно признаться, что не владеешь английским. Границы стерты, все знания мира доступны, осталось только выучить иностранный язык. Но хочется это сделать легко и нескучно.

Выучить английский можно с помощью фильмов, Skype, сообществ и туризма.

Английский язык в современном обществе начинают изучать с пеленок. Уроки в садике, школе, в университете. И все равно этого не хватает для свободного общения – книжный, шекспировский английский сильно отличается от реальности. Для глубокого погружения в тему можно выбрать языковые курсы, но это обычно дорого и не всегда получается подобрать удобный по времени и месту вариант. В XXI веке есть способы интереснее.

Фильмы и сериалы

Учиться, не выходя из дома за просмотром фильмов и сериалов – не только приятный, но и один из самых действенных способов для изучения лексики и разговорных оборотов. Для продвинутых учеников подойдет аудиодорожка, чтобы адаптироваться к произношению. Если вы только начинаете, то субтитры помогают проще воспринимать лексику и отдельные слова, да еще и прокачивают правильность написания. Кроме того, что незнакомые слова становятся понятными в контексте, и тут блокнот для заметок или телефон под рукой не помешают, чтобы записывать все самое интересное.

Самыми подходящими сериалами для изучения английского можно назвать “Альф”, “Lost”, “Отчаянные домохозяйки” и классику жанра – сериал “Друзья”. Из полнометражных картин подойдет “Форест Гамп” и “День сурка”. “Криминальное чтиво” – это кладезь афоризмов. “Дневник Бриджит Джонс” может как фильм и на любителя, зато как носитель британского английского с несложными бытовыми диалогами просто находка. Сериал "Extr@" советуют на каждом шагу, потому что он забавный, актуальный и легкий. Фильмы научат понимать актуальный сленговый юмор и игру слов, потому что это важный момент для живого общения в среде.

Фильмы и сериалы с субтитрами можно смотреть онлайн, а можно скачивать субтитры или читать сценарии после просмотра.

Skype-репетитор

Если самодисциплина хромает, или по любой другой причине фильм как учитель иностранного языка не котируется, есть отличный вариант с репетиторством по Skype. Тут есть простор для выбора: носитель языка, профессиональный преподаватель с программой или энтузиаст-любитель с креативным подходом, заниматься два раза в неделю по три часа или каждый день по часу. Это супер настраиваемая система. По дороге на такое занятие в пробке не застрянешь – ученику нужен телефон/ноутбук, интернет, Skype и все.

В таком варианте обучения плюсов более чем достаточно. Во-первых, у человека есть куратор, который подберет индивидуальную программу под его потребности начиная от формы подачи материала до областей, на которые стоит сделать упор. Обучение песнями, играми, диалогами, да хоть кукольным театром – вариантов уйма. Во-вторых, индивидуальный удобный график и заниматься можно хоть в кровати, хоть в офисе во время обеденного перерыва. В-третьих, стоимость таких занятий значительно ниже, чем занятия с репетитором в классе или на курсах. При этом, сервисы возвращают деньги, если не понравился учитель или его знания не оказались полезными. В таких сервисах успех преподавателя зависит от его рейтинга, посоветует его студент своим друзьям или нет, поэтому они стараются находить язык с каждым учеником. Стоимость одного часа занятий варьируется от 2 до 20 долларов в зависимости от рейтинга и страны преподавателя.

По статистике, каждый год желающих учить английский по Skype становится на 55% больше, а это значит, что метод действительно удобный и работает.

English club

Самый простой способ поговорить с носителем языка ради практики – сайты знакомств или Facebook. Сам Марк Цукерберг в своей речи по поводу окончания Оксфорда сказал, что цель его социальной сети – объединять людей, увеличивать площадь коммуникации, так что можно смело стучаться к любому юзеру с предложением поболтать.

Если же знакомиться желания нет, а надо просто письменный английский подтянуть, то можно воспользоваться услугами специализированных "клубов". Принцип работы таких проектов простой: вас обучают иностранному языку носитель, которого вы за это обучаете своему родному языку. Он готовит задания, вы выполняете и отправляете ему на проверку и точно так же наоборот: вы даете задания, он делает, вы проверяете. Бартерная система обучения. Все это можно делать бесплатно после регистрации. Осталось только найти британца или американца, желающего выучить русский.

Бывают такие ситуации, когда читать, писать и понимать английский язык получается легко, а вот говорить – задача сложная. Преодолеть внутренний блок, набраться смелости и живой разговорной лексики можно в сообществах с носителями языка, которые собираются в каждом городе на оффлайн встречи. Или в интернете, не выходя из дома. Для этого нужно заглянуть в специальные группы.

Например, сайт Conversation Exchange – место, где можно не только найти себе собеседника для общения в сети, но узнать, кто в вашем городе готов за чашечкой чая поболтать на английском вживую. Или Speaking24 – место, где собраны энтузиасты, желающие поболтать прямо сейчас. Главная задача – отладить функцию разговора на неродном языке, поэтому это не столько обучающая правильному общению, сколько снимающая внутренний блок группа. Сайт MyLanguageExchange работает по принципу, придуманному в Канаде: набирается коллектив до 4 человек из разных языковых зон и в группе в течении одного занятия люди общаются на разных языках, одновременно будучи и в качестве ученика, и в качестве учителя.

Туризм

Это один из тех способов, когда выбора просто нет – общаться надо, обучение идет. При этом, стресс от разговоров на неродном языке компенсируется тем, что другие туристы тоже не идеальны в своих знаниях. Главное в таком деле сам факт коммуникации. Но это и минус одновременно – если это общение не с носителем языка, то никто не застрахован от ошибок.

В начале нулевых особую популярность снискали языковые туры, особенно популярным направлением стала Великобритания. Куда, как не на родину Шекспира, ехать изучать английский язык? В таких поездках сочетаешь приятное с полезным – и язык учишь, и новые страны-города осматриваешь.

Программы из серии Work&Travel – отличный вариант для студентов не просто поработать заграницей, но и оказаться в среде носителей американского английского. Таким образом удается попасть в новую атмосферу, набраться впечатлений, опыта и живого языка. Если же изучение на местности хочется соединить с отдыхом на пляже, держать курс надо на Мальту. Больше 100 лет она была колонией Великобритании и сохранила ее обычаи, стиль и язык как второй государственный. За две недели на острове можно подтянуть базовый английский, бизнес-английский и подготовиться к экзаменам TOEFL/IELTS.

Это лишь несколько способов изучить английский не в классе с учителем. Сюда же можно добавить изучение по песням, по рекламным вывескам (совсем юное течение), по книгам, например, Penguin Books, Британский Театр в кино тоже отличный метод, и самое простое – по знакомствам с туристами в центре города. Главное, не упускать возможности получить новые знания.