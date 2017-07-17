Что ждет российское онлайн-образование

В России, традиционно славящейся высоким уровнем образования и широтой инженерно-технологической мысли, темп развития дистанционного обучения пока уступает мировой практике. Но с каждым годом разработка и внедрение образовательных онлайн-методик привлекает все больше людей. О том, какие тенденции и перспективы ждут российский рынок онлайн-образования, рассказал сооснователь и СЕО онлайн-маркетплейса для поиска репетиторов Preply Кирилл Бигай.

Ситуация на глобальном и российском рынке

Несмотря на активное развитие мирового онлайн-образования с 2012 года и бум на такие платформы, как Coursera, EdX и Udemy, российский рынок еще не достиг своей зрелости и находится на этапе роста. По данным образовательного каталога EdIndex, сейчас в России есть более 180 проектов, направленных на развитие дистанционного обучения. Среди них наиболее известны бесплатные курсы от Лекториума и Универсариума, а платные программы обучения предлагают популярные Нетология Групп и ELC. В сегменте изучения языков лидирует приложение LinguaLeo с 13 млн. пользователей. В целом, люди все больше интересуются обучением на протяжении всей жизни при помощи гаджетов, так что потенциал у сферы дистанционного образования довольно большой.

По оценкам экспертов, доля e-learning в мировом рынке образования занимает около 3%, с перспективой роста в денежном эквиваленте от текущих 165 до 252 млрд. долларов в 2020 году. Прогноз роста доли онлайн-сегмента на рынке образования России довольно скромный – с 1.1.% до 2.6% в ближайшие 5 лет. А вот оценка ежегодного прироста этого сегмента на 17-25% выглядит более оптимистично. Рекорды инвестиционных контрактов в сфере образовательных технологий тоже пока впереди – за 2014-2016 годы было зафиксировано 65 сделок, единицы из них превысили 1 млн. долларов. Важно отметить, что этот рынок защищен от влияния геополитических факторов и, как следствие, довольно стабилен. Все указывает на то, что к 2021 году в стране намечается стремительный, как минимум на фоне других развивающихся рынков, подъем онлайн-образования.

Новые технологии и перспективные направления

Востребованный образовательный контент сегодня – это не просто лекция профессора, записанная в аудитории и выложенная в интернет. По нашим наблюдениям и опыту репетиторов, спросом пользуется комплексный формат изложения материала – микс из качественного видео, инфографики и сторителлинга.

Чего ждать в ближайшие годы? Уверен, российские техно-стартапы будут готовы к рывку в развитии образования и предложат пользователям технологии дополненной и виртуальной реальности (AR и VR), кроме уже привычного интерактива. Виртуальная реальность расширяет границы традиционного образования и выводит его на новый уровень с помощью мира фантазии. Но адаптация такой технологии на локальном рынке потребует тщательной разработки методологии.

Среди сегментов онлайн-образования популярным направлением может стать дошкольное и дополнительное школьное образование. Длинные очереди на запись в детский сад и стремление родителей подготовить ребенка к школе открывают хорошие возможности для стартапов в этой области. Также возможно увеличение спроса на новые форматы в менее заполненной, по сравнению с высшим образованием, нише детского обучения. Например, курсы по программированию или робототехнике с комбинацией онлайн и офлайн практик, учитывая небольшую усидчивость детей дошкольного возраста.

В качестве перспективной сферы могу посоветовать присмотреться к разработке курсов для профориентации старшеклассников – эта часть рынка пока что не перегружена. Кроме родителей школьников такими программами могут заинтересоваться университеты и будущие работодатели в поиске талантов. Кстати, популярные в последнее время корпоративные учебные центры имеют все шансы появиться не только в таких отраслевых гигантах, как Сбербанк, но и в сфере малого и среднего бизнеса. Это создаст спрос на специализированные обучающие программы и интеграцию образовательных платформ в инфраструктуру компаний.

Что предстоит преодолеть

Конечно, кроме перспектив развития, у отечественного онлайн-обучения на горизонте много и сложностей. Например, подтверждение такого образования на уровне государства и правовое признание дипломов работодателями. На этом фоне особенно интересна новость о выделении грантов российским вузам на развитие онлайн-обучения в размере 1 млрд руб. в течение 3 лет. Мы видим в этом подтверждение заинтересованности правительства в более широком применении цифровых решений в образовании.

Отдельно отмечу, что уже с 2018 года некоторые курсы в вузах будут переведены в электронную форму без необходимости личного присутствия, и в будущем количество таких проектов будет расти. Самое сложное здесь – эффективно совместить дистанционные курсы с действующими образовательными программами и закрепить это на законодательном уровне.

Вместо заключения

Сейчас мы стоим на пороге глобального перехода. В следующем десятилетии вслед за успешными примерами мировой практики дистанционные технологии обучения начнут массово использовать и российские пользователи. Прогресс системы образования без ориентира на глобальные тренды невозможен, а они ведут нас к значительному увеличению доли онлайна в сфере получения знаний. Конечно, не стоит рассчитывать на скорую замену преподавателей искусственным интеллектом. Но подстроиться под потребности учащихся и помочь им получить максимальный результат, используя передовые технологии с учетом актуальных трендов – очевидная задача для новых образовательных стартапов.