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Плюсы и минусы советского образования

Фото: Калачьян Григорий/Фотохроника ТАСС
Кирилл Бигай

Кирилл Бигай блогер

 Сооснователь и СЕО международного маркетплейса для поиска репетиторов Preply.com.
Первый космонавт, лучшие ученые, сильнейшие спортсмены – стране Советов было чем похвалиться перед миром. Однако был и негативный опыт, вспомнив который сегодня, можно избежать старых ошибок.
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Какие правила советской школы никогда не утратят актуальности, а про какие лучше забыть?

Учиться, учиться и еще раз учиться

В Советском Союзе образование значило очень много. После школы учеба не заканчивалась, и каждый человек был обязан получить диплом об окончании высшего или среднеспециального учебного заведения. Мыслей об отказе от традиционных форм обучения в пользу получения практического опыта или путешествий просто не возникало. Обязательное бесплатное обучение было залогом развития личности.

Сегодняшнее поколение россиян также стремится получить хотя бы средне специальное, а в идеале и высшее образование. Оно по-прежнему ценится на рынке труда: даже если человек пришел на работу не по специальности, для рекрутера наличие диплома говорит о целеустремленности кандидата и его ответственном выполнении задач.

Кружки и внеклассные занятия

Советские дети всегда были заняты полезным делом. В школе они дежурили на переменах, после уроков помогали младшим классам, а вечером, когда домашняя работа была сделана, играли на спортивных площадках. Практически каждый ребенок был записан в образовательный кружок: кто-то играл на музыкальных инструментах, кто-то учился радиоэлектронике, а кто-то занимался общественной работой. Обязательная занятость контролировалась учителями, а если возникали подозрения, что ученик прогуливает – в известность ставили родителей.

Фото: Овчинников Александр/Фотохроника ТАСС

Приобретенные в детстве навыки нередко становились основой для выбора будущей специальности. Среди выходцев из Советского Союза много талантливых спортсменов. С 1952 года, когда СССР начал принимать участие в Олимпийских играх, его сборная ежегодно завоевывала первые и вторые места, во многом благодаря сильной системе спортивного образования.

Качественное высшее техническое образование

Особо сильной в советской системе образования считалась школа технических дисциплин. Яркий пример тому – 14 лауреатов Нобелевской премии были представителями СССР, причем 10 из них получили награды именно в области точных наук. Весь мир знает академика Андрея Сахарова – создателя первой советской водородной бомбы, а также выдающегося хирурга Александра Вишневского, который в 1953 году впервые в мире произвел под местной анестезией операцию на сердце.

Тем не менее, были в советской школе и негативные моменты, последствия которых ощущаются сегодня...

Низкое качество гуманитарного образования

Невзирая на достижения представителей СССР в технических науках, гуманитарные дисциплины не отличались особо высоким уровнем. Причина тому – идеология и штампы, которые не позволяли советским людям исследовать реальную картину мира. Обязательными предметами в любом высшем учебном заведении были история партии, политэкономия и диамат, введенные в образовательные курсы лишь для усиления идеологии. Даже история древнего мира, по мнению советской образовательной системы, закладывала фундамент к событиям 1917 года в Российской империи. Сегодня нам сложно поверить, что подобные мысли могут быть озвучены вслух, а тогда это было общепринятым фактом.

Ограниченный доступ к иностранной научной литературе

Сегодня мы не представляем своего профессионального развития без практики западных специалистов. В советское же время большинство людей не имели возможности даже полистать журналы с последними новостями в области науки и техники, узнать, чем живет мировое научное сообщество и на равных принять участие в его развитии.

Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС 

В сталинские времена доходило до такого абсурда, что ссылки на зарубежные издания в работах советских специалистов становились угрозой для жизни авторов, а стремление печататься в иностранных изданиях категорически осуждалось. Железный занавес, закрытые границы, преследование каждого, кто больше допустимого интересовался жизнью Запада, не позволяли обычным советским людям держать руку на пульсе мирового развития. Это стало причиной ощутимой дистанции наших предшественников от западных соседей во многих сферах жизни, начиная от бытовых вопросов и заканчивая передовыми исследованиями.

Низкое качество преподавания иностранных языков

Люди, родившиеся в советское время, в большинстве своем достаточно посредственно владеют даже базовым английским, не говоря уже о других иностранных языках. Причины того частично раскрыты в абзацах выше. Кроме того, на Западе нередко для преподавания иностранного языка приглашали его носителя, а ученики имели возможность окунуться в языковую среду, посетив страну, язык которой они изучают. В Советском Союзе об этом не могло быть и речи, выехать за границу удавалось единицам, да и те находились под чутким наблюдением спецслужб. Ситуацию усугубляла и цензура, которая не позволяла проникать иностранной литературе, музыке, фильмам на территорию Союза, что ощутимо усложняло изучение иностранного языка, который постоянно должен быть на слуху.

Есть хороший афоризм польского поэта и философа Станислава Ежи Леца: "У каждого века есть свое средневековье". Это касается любых народов и государств. Что ж, пожалуй, о некоторых особенностях советского образования и вправду лучше забыть. Однако, другой, не менее популярный афоризм "Учиться, учиться и еще раз учиться" не утратит своей актуальности никогда. 

26 апреля 2017, 16:09

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