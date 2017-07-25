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Авто

В огненном ДТП на Волоколамском шоссе обвинили мажора

Кадр youtube.com
Предполагаемый виновник аварии на Волоколамском шоссе у дома №26 – водитель Merсedes S500, 32-летний житель Рублевки Андрей Смирнов. Тем не менее следователи пока не утверждают, что за рулем машины находился именно он.

Продолжение: Сын экс-главы МГТС объявлен в розыск по делу об аварии в Москве
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Правоохранители установили, что владелец иномарки – мажор-автолюбитель, передает "Московский Комсомолец". По данным издания, сын крупного бизнесмена и бывшего генерального директора МГТС Андрей Смирнов регулярно публикует в социальных сетях фотографии, на которых запечатлен за рулем элитных машин, таких как Porshe и Merсedes. Предполагается, что эти автомобили принадлежат ему. Добавим, что Merсedes S500 стоит примерно шесть миллионов рублей, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Впрочем, утверждать, что в момент ДТП машиной управлял сам мажор, нельзя. В пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что один из участников аварии скрылся с места происшествия. "Сотрудники полиции устанавливают его местонахождение", – цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Тем временем стало известно, что незадолго до страшного ДТП Mercedes S500 двигался по Волоколамскому шоссе в направлении улицы Свободы. "Этот автомобиль прыгал из ряда в ряд, нарушая все мыслимые и немыслимые правила дорожного движения", – рассказали очевидцы происшествия. По предварительной версии, виновник аварии – водитель именно этой машины.

Сообщается, что Merсedes S500 во время маневра вылетел на встречную полосу и врезался в две иномарки – Skoda и Fiat. От столкновения Fiat отбросило к автобусу. Через некоторое время после происшествия машину мажора охватило пламя. К тому моменту, когда огонь потушили, автомобиль практически сгорел.

Водитель успел выскочить из иномарки до возгорания, во время происшествия он не пострадал. Однако травмы получили трое мужчин из автомобиля Fiat и один из пассажиров автобуса. У них диагностированы ушибы и сотрясение мозга.

Напомним, авария на Волоколамском шоссе произошла 25 июля 2017 года примерно в 06:10 мск. ДТП парализовало движение на трассе – пробка растянулась от Канала имени Москвы до Пехотной улицы. По данным Госавтоинспекции, движение по трассе в сторону центра восстановлено, а в направлении области – по-прежнему затруднено.

Скриншот "Яндекс.Пробки"

Автор: Константин Улюкаев25 июля 2017, 13:57

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