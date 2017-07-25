В Сети появились новые подробности огненного ДТП на Волоколамском шоссе, в результате которого пострадали четыре человека. Движение восстановлено, но все еще затруднено.

По данным СМИ, виновником аварии мог стать водитель Mercedes, который выехал на встречную полосу. Двигаясь с превышением скорости, иномарка задела автомобиль Skoda и врезалась в микроавтобус, передает РЕН ТВ.

Водитель машины, которую зацепил Mercedes, рассказал свою версию: "Он ехал со стороны Москвы. Выскочил с дублера, не с моста. С моста ехала скорая, она сразу остановилась – он ее догонял со скоростью 140-150 километров в час".

Авария произошла около 07:00 мск в районе дома 26 на Волоколамском шоссе. Из-за маневра водителя иномарки в ДТП попали, по разным данным, от трех до пяти машин, а Mercedes охватило пламя. Судя по видеозаписям очевидцев, в автомобиле взорвался бензобак. Пожар был оперативно потушен в 7:06 мск, передает телеканал "Звезда".

По словам источника в экстренных службах столицы, пострадали четыре человека. "Столкнулись четыре легковушки с последующим возгоранием одной машины. Четверо пострадавших госпитализированы в состоянии средней степени тяжести", – цитирует собеседника РИА Новости. Обстоятельства ДТП уточняются, добавил он.





Ранее сообщалось, что на Волоколамском шоссе столкнулись три автомобиля. Пробка растянулась от Канала имени Москвы до Пехотной улицы. На кадрах с места происшествия видны искореженные транспортные средства и остов машины, которая практически полностью выгорела. По данным Госавтоинспекции, движение по трассе в сторону центра восстановлено, а в направлении области – по-прежнему затруднено.