Последствия страшного ДТП на Волоколамском шоссе попали на видео

Очевидцы сняли на видео последствия аварии, произошедшей утром 25 июля на Волоколамском шоссе. Запись, сделанную регистратором, опубликовал телеканал "360".

На кадрах видны искореженные автомобили и остов машины, которая практически полностью выгорела. Серьезные повреждения получили пять транспортных средств. Сообщается о четырех пострадавших. Обстоятельства ДТП устанавливаются.