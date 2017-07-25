Огненное ДТП на Волоколамском шоссе попало на видео
"Как нам повезло, пацаны, что мы не впереди оказались. Вот буквально расстояние-то – две машины", – произнес после аварии автор записи. На кадрах, полученных с видеорегистратора, видно, что многие водители, которые стали очевидцами происшествия, вышли из автомобилей и поспешили на помощь пострадавшим, передает Life.ru. Вскоре к месту ДТП прибыли стражи порядка и бригада скорой помощи. Добавим, что на данный момент движение по Волоколамскому шоссе практически полностью восстановлено.
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