Елизавета II прокатилась в церковь за рулем Jaguar

Елизавету II сфотографировали за рулем шикарного автомобиля, когда она возвращалась с богослужения в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке. Монаршая особа была в синем костюме и стильном шляпе.

Queen spotted driving a Jaguar from service in Windsor Park. She's the only person in the UK who is not required to hold a driving licence pic.twitter.com/62pu6oSr0S