Елизавета II прокатилась в церковь за рулем Jaguar

Жители Великобритании заметили королеву Елизавету II за рулем автомобиля Jaguar. Несмотря на столь преклонный возраст, монаршая особа все еще ездит на машине в часовню.

Елизавету II сфотографировали за рулем шикарного автомобиля, когда она возвращалась с богослужения в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке. Монаршая особа была в синем костюме и стильном шляпе.

Queen spotted driving a Jaguar from service in Windsor Park. She's the only person in the UK who is not required to hold a driving licence pic.twitter.com/62pu6oSr0S — Pst. Gbenro (@gbenro) 8 мая 2017 г.

Королева Елизавета II известна своей любовью к автомобилям. Несмотря на преклонный возраст, 91-летняя правительница Великобритании время от времени садится за руль и в отличии от своего мужа, который уже вышел на пенсию, рада показаться публике.

Queen spotted driving a Jaguar back Sunday morning service at the Royal Chapel of All Saints in Windsor Park.https://t.co/GDnf3feiwR pic.twitter.com/YFXAXi2CFq — The Telegraph (@Telegraph) 8 мая 2017 г.

Известно, что королева Великобритании научилась водить во время Второй мировой войны. Тогда Елизавета II служила механиком в Женском вспомогательном территориальном корпусе.

Важно отметить, что Елизавета II не подтверждала свои навыки вождения. Королева Великобритании – единственный человек в стране, кто может управлять транспортным средством без водительских прав, передает The Telegraph.