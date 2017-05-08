Елизавета II прокатилась в церковь за рулем Jaguar
Елизавету II сфотографировали за рулем шикарного автомобиля, когда она возвращалась с богослужения в Королевской часовне Всех Святых в Виндзорском парке. Монаршая особа была в синем костюме и стильном шляпе.
Queen spotted driving a Jaguar from service in Windsor Park. She's the only person in the UK who is not required to hold a driving licence pic.twitter.com/62pu6oSr0S— Pst. Gbenro (@gbenro) 8 мая 2017 г.
Королева Елизавета II известна своей любовью к автомобилям. Несмотря на преклонный возраст, 91-летняя правительница Великобритании время от времени садится за руль и в отличии от своего мужа, который уже вышел на пенсию, рада показаться публике.
Queen spotted driving a Jaguar back Sunday morning service at the Royal Chapel of All Saints in Windsor Park.https://t.co/GDnf3feiwR pic.twitter.com/YFXAXi2CFq— The Telegraph (@Telegraph) 8 мая 2017 г.
Известно, что королева Великобритании научилась водить во время Второй мировой войны. Тогда Елизавета II служила механиком в Женском вспомогательном территориальном корпусе.
Важно отметить, что Елизавета II не подтверждала свои навыки вождения. Королева Великобритании – единственный человек в стране, кто может управлять транспортным средством без водительских прав, передает The Telegraph.
Певица приоткрыла тайну своей личной жизни
Странная речь первой леди на ломаном английском вызвала шок
Президент страны вручил имениннику ценные подарки
Девушка спровоцировала аварийную ситуацию