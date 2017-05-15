У сына вице-президента "Лукойла" отнимают Gelandewagen

Московские приставы готовятся конфисковать автомобиль Gelandewagen у сына вице-президента компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова. Соответствующее производство было запущено в отделе по району Зюзино, передает "Интерфакс".
Кроме того, с Шамсуарова хотят взыскать 2500 рублей. Штраф должен быть выплачен в пользу Московского парковочного пространства.
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