У сына вице-президента "Лукойла" отнимают Gelandewagen

Московские приставы готовятся конфисковать автомобиль Gelandewagen у сына вице-президента компании "Лукойл" Руслана Шамсуарова. Соответствующее производство было запущено в отделе по району Зюзино, передает "Интерфакс".

Кроме того, с Шамсуарова хотят взыскать 2500 рублей. Штраф должен быть выплачен в пользу Московского парковочного пространства.