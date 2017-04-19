Когда в Москве откроется мотосезон

Власти Москвы приняли решение о проведении первого городского мотопробега, который станет символом открытия мотосезона в столице, рассказал в эфире телеканала "Москва 24" руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов. Состоится праздник 6 мая. "Мероприятие будет проведено под эгидой города и совместно со столичной полицией", – цитирует агентство городских новостей "Москва" заместителя мэра.