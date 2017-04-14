На МКАД перевернулся грузовик с пивом

На 43-м километре МКАД грузовик с пивом снес ограждение и влетел на территорию стройки. Находившиеся в машине коробки с товаром от удара рассыпались по дороге, передает РЕН ТВ.
На месте инцидента работают правоохранители. Устанавливаются обстоятельства аварии. Информация о пострадавших не поступала.
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