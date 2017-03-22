Беспредельщик на Gelandewagen устроил гонки по Новому Арбату

В Сети появилось видео, на котором водитель на Gelandewagen устроил гонки по разделительной полосе на Новом Арбате. ГИБДД проведет проверку по факту нарушения ПДД.

Беспредельщик едет, обгоняя поток по выделенной полосе. Затем он разворачивается наперерез другим автомобилистам, что создает аварийную ситуацию на дороге. Тот же маневр мажор повторяет и в обратном направлении.

Видеозапись сопровождает трек Jah Khalib "Ну, а пока нам мало кача" со словами "Прошу, простите мне мой беспредел". Видеоролик вызвал массу негативных комментариев пользователей Сети, которые назвали его "беспонтовыми понтами", передает Life.ru.