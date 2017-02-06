Как подготовить автомобиль к весне

О том, как подготовить свой автомобиль к эксплуатации весной, рассказал корреспонденту Dni.Ru генеральный директор "Адванс-Авто" Сергей Янчук. Эксперт дал несколько рекомендаций, придерживаясь которых, можно существенно продлить срок эксплуатации автомобиля.

По его словам, начать следует с замены зимних шин на летние. После переобувки рекомендуется тщательно вымыть автомобиль, почистить и высушить салон и коврики, поскольку скопившаяся внутри за зиму влага может привести к образованию плесени.

Затем чистый кузов необходимо осмотреть на наличие сколов и царапин, которые в случае обнаружения нужно устранить, так как в дальнейшем они могут привести к образованию коррозии. "Услуги по удалению мелких дефектов лакокрасочного покрытия оказывают почти все официальные дилеры. Цены находятся в диапазоне от 500 до 6500 рублей за одну деталь и зависят от глубины повреждения и сложности ремонта", – сообщает Янчук.

Фото опубликовано "Хорошо там, где мы есть!" (@svobodavybora.yaroslavl) Авг 11 2016 в 5:32 PDT

Если дефекты не слишком серьезные, то их можно удалить самому. Для этого нужно воспользоваться специальным карандашом для устранения царапин и сколов, стоимость которого составляет в среднем 200 рублей.

Поверхность машины и места стыков элементов кузова после мытья необходимо очистить от следов дорожных реагентов и соли. Ведь с течением времени они могут повредить лакокрасочное покрытие или оставить несмываемые пятна.

После устранения внешних дефектов необходимо продолжить осмотр внутренних деталей автомобиля. Одним из ключевых элементов любой машины является двигатель. В моторе содержится множество мелких резиновых и пластиковых деталей, риск износа которых в период эксплуатации зимой значительно выше, чем летом.

Фото опубликовано Станислав (@stasyan_kgn) Фев 5 2017 в 5:39 PST

Далее стоит обратить внимание на свечи зажигания и аккумулятор. Зимой нагрузка на эти элементы повышается в несколько раз, из-за чего взрастает риск их преждевременного износа. "Новые свечи обойдутся в среднем в 150-400 рублей за штуку, а аккумулятор, в случае обнаружения дефектов, можно зарядить в автосервисе за 250-300 рублей", – рассказывает эксперт.

Также нужно проверить наличие и состояние всех технических жидкостей в автомобиле – моторного масла, тормозной и антифриза – и, в случае необходимости, долить. Необходимо уделить внимание ходовой части автомобиля.

В зимний период из-за частого наезда на сугробы и скрытые под снегом предметы повышается риск повреждения подвески и стоек, что в дальнейшем может привести к серьезным поломкам. Услуги по диагностике ходовой оказывают во всех автосервисах официальных дилеров. Автолюбителям она обойдется от 1000 рублей.

Фото опубликовано Булат Бахлуев (@b.a.h.l.u.e.v) Янв 7 2017 в 5:24 PST

И, наконец, перед наступлением весны нужно заменить щетки стеклоочистителя. Из-за перепадов температур резина на них, скорее всего, сильно износилась за зиму. Соблюдая эти нехитрые правила, автолюбителям будет комфортно вступать в весенний сезон и как можно дольше сохранять свою машину в наилучшей форме.