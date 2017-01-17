Священника выгнали с работы после пьяного ДТП

Ростовскому священнику Димитрию Кивилиди, спровоцировавшему массовое ДТП, запретили проводить службы. При этом в Донской митрополии подчеркнули, что виновника аварии не лишили сана.

В Донской митрополии подтвердили, что за рулем автомобиля действительно находился "священник Ростовской Епархии – отец Дмитрий". "Он был в состоянии алкогольного опьянения, но не тяжкого. Когда случилась авария, он потерял сознание", – заявил пресс-секретарь главы митрополии Игорь Петровский.

Представитель церкви также рассказал про наказание для отца Дмитрия. Он заявил, что митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий издал указ о запрещении его в священнослужении с формулировкой "За совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения".

"Это не значит, что он извержен от сана, отлучен от церкви или предан анафеме. Это значит, что он не имеет право совершать служения в качестве священника", – заявил Петровский.

"В связи с управлением Вами автомобилем в нетрезвом состоянии и совершенном при этом дорожно-транспортном происшествии 17 января 2017 года настоящим Вы запрещаетесь в служении без права преподания благословения и ношения наперсного креста на основании 42 Правила святых Апостолов до окончания расследования обстоятельств дела. Вопрос о Вашем дальнейшем священнослужении будет рассмотрен Церковным судом", – приводится текст документа на официальном сайте Ростовской епархии.

При этом Игорь Петровский подчеркнул, что Димитрий Кивилиди был на хорошем счету у прихожан, он практически не пил. "Это совершенно не типичный для него случай", – цитирует его РИА Новости.

Между тем священнослужитель после аварии пришел в себя только в больнице. На данный момент он находится дома на амбулаторном лечении, сообщает Федеральное агентство новостей. Источник издания отметил, что Димитрий Кивилиди не помнит подробностей аварии. При этом он пожаловался на головные боли.

11 декабря 2015 года клирик Благовещенского храма о. Димитрий Кивилиди посетил в/ч №54374 pic.twitter.com/aVnTxZLAas — Центр.Благочиние РнД (@cbrostov) 22 декабря 2015 г.

По данным следствия, подозреваемый "1991 года рождения допустил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем ВАЗ-21099". "Оба этих автомобиля врезались в припаркованные возле проезжей части транспортные средства, всего пострадали семь автомобилей", – заявил представитель Главного управления МВД.

В результате трагедии отец Дмитрий, находившийся за рулем Mitsubishi АSX, не пострадал. Тем не менее пострадали двое пассажиров иномарки: женщина и восьмилетний ребенок.