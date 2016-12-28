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В Подмосковье в 2017 году появятся платные парковки
О проекте рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что создана специальная группа по разработке удобной парковки.
"Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования. В определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители", – цитирует Воробьева РИА Новости. Также губернатор обнадежил, что наряду с платными, будут создаваться и бесплатные парковки.
Кроме того, Воробьев отметил, что "все города уже реализуют программу, но пока нет жесткой системы наказания за парковку на газонах и на тротуарах". "А в 2017 году мы планируем приступить комплексной реализации этой программы", — заключил губернатор Подмосковья.
В министерстве транспорта Московской области ранее сообщили, что первые платные парковки на территории области могут появиться уже в 2017 году. Их введение предполагалось обсуждать с жителями.
Напомним, с 26 декабря в Москве произошло расширение зоны платной парковки в 47 районах города, при этом в 17 из них она появилась впервые. В пресс-службе столичного департамента транспорта подчеркнули, что расширение затронуло аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.
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