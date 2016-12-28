В Подмосковье в 2017 году появятся платные парковки

В городах Московской области будут создаваться платные парковки. Примечательно, что эта инициатива поддерживается жителями.

О проекте рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он отметил, что создана специальная группа по разработке удобной парковки.

"Очевидно, что удобная парковка предполагает, в том числе, и оплату за парковочные места в местах общего пользования. В определенных местах наших городов парковка будет платная. И это поддерживают наши жители", – цитирует Воробьева РИА Новости. Также губернатор обнадежил, что наряду с платными, будут создаваться и бесплатные парковки.

Кроме того, Воробьев отметил, что "все города уже реализуют программу, но пока нет жесткой системы наказания за парковку на газонах и на тротуарах". "А в 2017 году мы планируем приступить комплексной реализации этой программы", — заключил губернатор Подмосковья.

В министерстве транспорта Московской области ранее сообщили, что первые платные парковки на территории области могут появиться уже в 2017 году. Их введение предполагалось обсуждать с жителями.

Напомним, с 26 декабря в Москве произошло расширение зоны платной парковки в 47 районах города, при этом в 17 из них она появилась впервые. В пресс-службе столичного департамента транспорта подчеркнули, что расширение затронуло аварийно опасные участки и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта.