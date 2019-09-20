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Идеальный муж: как выбрать

Фото: www.globallookpress.com
Вы когда-нибудь задавались вопросом о том, какого партнера нужно выбирать для длительных отношений? Идеальных не бывает – это факт. Но есть те, с которыми жизнь меняется к лучшему.
прочитано 12 раз

Есть мужчины сильные, но своенравные, есть слабые, зато преданные, есть с ворохом проблем, но большим сердцем. Так какого же мужчину нужно искать в мужья?  С чем можно и нужно мириться? Вот несколько базовых характеристик при поиске мужа, которые точно не стоит сбрасывать со счетов.

"Химия"

Самое первое, без чего крепкие отношения не смогут существовать – это положительная реакция вашего тела на мужчину. Если партнер физически не вызывает эмоций, хуже того – он вам противен, никакое терпение и психологические знания не помогут спасти отношения. Вы можете лгать себе сколько угодно, но тело не проведешь. Вам должно хотеться касаться человека, обнимать его, просто быть рядом. Это основа для интимной близости между супругами.

Совпадение целей и ценностей

Глупо строить что-то фундаментальное там, где нет общего понимания. Близкий человек должен разделять наши интересы, как минимум быть к ним не равнодушным, хотеть искать точки соприкосновения. Если вы слишком разные, образ жизни партнера и его планы на будущее не вызывают ни симпатии, ни отклика в душе – на что вообще идет расчет? Там, где отсутствует понимание – нет и уважения, а это основа крепких отношений.

Фото: www.globallookpress.com

Реальные поступки

Мужчина может говорить о себе что угодно, учитесь внимать не только словам, но и реальным действиям. Как партнер проявляет себя в вашем присутствии, насколько порядочен, заботлив, заинтересован в общем будущем? Как резво откликается на ваши просьбы, помогает ли решать проблемы, тратит ли на вас свои ресурсы (время, эмоции, деньги)? Все это важно, если только вы не любитель играть в одни ворота.

Готовность мириться с недостатками

Это особый пункт для будущей семьи – умение принимать человека целиком, вместе с его темной стороной. При этом каждая женщина имеет свой список "негативных" качеств, с которыми никогда не будет мириться. Важно не обманывать себя и понимать, что перевоспитать партнера вряд ли удастся. Кто-то терпеть не может эмоциональных мужчин, а кто-то от них в восторге. Кто-то ненавидит ворчунов, а для кого-то это непринципиально. Помните, подходящий партнер – всегда тот, чьи достоинства точно превосходят его недостатки.

Фото: www.globallookpress.com

Как быть с финансовым положением мужа и другими "мелочами"

Среди непримиримых вещей могут всплыть и другие проблемы – разного рода зависимости, психологические отклонения, склонность к агрессии или частой смене партнерш. Не нам вас учить, что такие "подарки" лучше обходить стороной, если только вы не отъявленная мазохистка. Ревность, жадность, зависимость от матери, леность мужчины – тоже малоприятные качества, однако они решаемы и терпимы.

Что касается материального положения, история полна примеров, когда он приходит к ней с пачкой носков, а потом становится на ноги, покупает дом и возит по лучшим заграничным курортам. Неважно, встретились они в 30 или 55 лет, и что было у мужчины – куда важнее его умение зарабатывать, способность упростить жизнь своей женщине. Простыми словами: появление "того самого" вы точно должны заметить – как-то само собой в вашу жизнь придет чувство стабильности, комфорта и защищенности. У партнера при этом может не быть собственного жилья или крутой машины, но рядом с ним жить будет точно лучше и легче, чем без него. И это показатель. А крупные достижения или приобретения можно планировать и вместе, лишь бы была любовь.

С чем нужно мириться в отношениях

Принятие – важная составляющая в любви, без которой все развалится как карточный домик. Вот почему слишком категоричные и принципиальные принцессы, которые любят навязывать свои правила игры, коротают зрелые годы в одиночестве. Они неспособны идти навстречу партнеру, потому что слишком себялюбивы и эгоистичны. Тогда как истинная любовь лояльна, она умеет принимать человека без желания его переделать.

Фото: www.globallookpress.com

С чем в образе мужчины нужно мириться, позволив ему быть собой? Во-первых, – с его характером. Он может быть упрямцем, брюзгой, нытиком, романтиком, трудоголиком, циником, сильной или слабой личностью, вы не можете на это повлиять, только принять.

Во-вторых, с его увлечением охотой, компьютерными играми, спортом, музыкой, автомобилями – со всем, что стало страстью его жизни. Критиковать это – означает собственными руками перекрывать ему кислород и лишать душу радости.

Также придется смириться с бытовыми привычками любимого человека – неаккуратностью в быту, неряшливостью в одежде или, наоборот, излишней зацикленностью на чистоте, перфекционизме в делах. А еще у мужчин бывает специфический юмор, патологическое непринятие романтики, замкнутость, желание во всем быть правыми – и это вполне естественные для них состояния, на которые не стоит обижаться.

Трудно? Но вы ведь тоже не идеальны. Чувствуете несправедливость? Постарайтесь искать достоинства, подмечать плюсы. Не видите их вплотную? Тогда это точно не ваши отношения. Помните: лучше иметь 20 процентов отдачи от 100 процентов "своего" партнера, чем 100 процентов отдачи от того, кто подходит вам лишь на 20 процентов.

20 сентября 2019, 13:15

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