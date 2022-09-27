Голодный осьминог проявил мастерство охотника – видео

Уникальное явление смогли обнаружить ученые, занимающиеся изучением осьминогов. В ходе исследований способов охоты она выяснили, что необычное морское животное использует "основные руки". Результаты были зафиксированы на видео.
На замедленных кадрах видно, как осьминог ловит большую креветку, помещенную к нему в аквариум. Спрут молниеносно протягивает к жертве одну из главных щупалец и превращает ее в добычу.
Ученые полагают, что осьминоги обладают довольно сложным мозгом. В ходе исследования они использовали тихоокеанскую белую креветку, которая способно быстро уплыть от охотника, однако спрут не оставил ей шансов.