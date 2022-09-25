Бурый медведь забрался в сад полакомиться ягодами (видео)

Туристы поймали на камеру убегающего медведя.

В ущелье Сайрамсу в последнее время все чаще и чаще можно увидеть диких животных. Так, туристы поймали на камеру медведя, перебегающего дорогу. Свой путь он держит в сторону вкусных ягод.

Велотурист из Шымкента Тимур Байгулов рассказал, что в районе ущелья местные жители разбили сады с яблонями и шиповниками. Медведи иногда спускаются вниз, чтобы поесть фрукты и ягоды.

По словам Тимура, бояться животных не стоит. Они сами убегают при виде людей. Комитет лесного хозяйства и животного мира сообщает, что на территории Сайрам-Угамского национального парка обитают 95 медведей. Случаев нападения диких животных на людей в Туркестанской области не было зарегистрировано.