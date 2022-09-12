Индийские слоны случайно забрели в больницу

Большим млекопитающим было тесновато в помещении медицинского учреждения. Один из слонов даже застрял в дверях. Слон попытался выйти задним ходом, но после неудачной попытки остался ждать помощи. На видео видно — животные удивлены не меньше сотрудников больницы.
К сожалению, в Индии участились случаи встречи с животными. Это происходит из-за сокращения природной среды обитания. Такие столкновения с дикими слонами опасны для человека, поэтому зоозащитники и экологи настаивают на восстановлении лесов.