Прощание с Елизаветой II Изъяны на лице Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

"Я ушла из дома": замученная изменами мужа Подольская поставила точку
Свеча Заворотнюк погасла: семья "прекрасной няни" тайно ликует
Вновь муж и жена: окрыленная Климова с бывшим сообщили радостную новость
Грядет большой распил: покойный Горбачев оставил близким несметные богатства
партнеры
Понедельник
12 сентября
Лента новостей
07:12
"Объявлена ликвидация": пламя охватило крышу поликлиники в Сарапуле
07:08
Индийские слоны случайно забрели в больницу
06:51
В подмосковной Ивантеевке прошел граффити-фестиваль
06:29
"В ущерб личной жизни": почему взявшая приемышей Суханкина так и не родила
06:11
19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
05:54
Оладья из кабачков: рецепт Николая Дроздова
04:40
Найденному у испанской помойки Панину уготовили страшный конец: Судьба давала ему все шансы
02:19
Предпочитает наслаждения: новому браку Прилучного предрекли скорый крах
00:01
Александров день: народные приметы и традиции 12 сентября
22:18
Кто, что, куда и зачем натянул: омолаживающая пластика звезд
21:07
Уличенную в плагиате Кардашьян со спущенными штанами на фоне флага США назвали проклятьем Америки
20:14
"Нужно что-то менять": уходу Нагиева из проекта "Голос" дали объяснение
19:04
Как электросамокат может навредить здоровью: мнение профессора
17:36
"На очереди гениталии!": Опустившийся Галкин покрутил со сцены голым задом
17:31
Уехал из страны: Газманов бросил застуканную на яхте с молоденьким голозадую жену
16:23
Корчащийся в припадках неизлечимо больной внук Пугачевой схватился за бутылку: Прибухивает
15:51
"Сломался весь мой организм": истерзанная стариком Кончаловским Высоцкая лишилась здоровья
15:00
Хоронить не будут: труп Елизаветы II отправили в путешествие по странам
14:30
Дрыгающуюся в экстазе вдову Табакова удовлетворили два мужика за раз: Оргазм!
13:52
Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал
13:02
Вырастившая двуполую дочь Глюкоза принимает поздравления с новой беременностью: Пятый месяц
12:29
"В особом блоке тюрьмы": сунувшего в заднее отверстие инородный предмет Панина отправили на нары
11:17
Лицемерка Маркл отпраздновала смерть королевы: Явилась при полном параде
11:09
Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
10:58
"Лошадь с одним трюком": отвратную хабалку Гузееву выпороли толпой на шоу "Голос"
10:30
Ну вот и все: Стало известно о разводе только что окольцевавшего молоденькую Прилучного
09:07
Работа дворником, инсульт на сцене и уход из театра: с чем пришлось столкнуться Федору Добронравову
08:35
1870 Abrau-Durso Wine & Food: винное посольство в Москве приглашает на черноморскую кухню
07:22
Подольская раскрыла семейный рецепт: выпечка на скорую руку
06:43
Брянская олениха с удовольствием плюхнулась в водоем
04:31
Амплуа Гузеевой в новом "Голосе": Зрителям выбора не давали
02:13
5 уютных книг, которые согреют холодной осенью
00:32
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: что нельзя делать 11 сентября
23:39
30 лет спустя: как изменилась секс-бомба Памела Андерсон
22:12
"Тянется шлейф": хрипящую в микрофон опухшую Бузову стерли в пыль
21:06
"Челюсть выдвинута вперед": диагноз Пугачевой поразил врача
20:24
Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах
19:27
Тощая как скелет Гагарина выдала рецепт сытного ужина: Ест и не толстеет
18:59
"Наложила на себя руки": названы причины смерти звезды "Дома-2" Кочервей
18:15
Прилучный вернулся к детям после свадьбы с новой пассией: Наконец-то вместе!
17:33
Эксперты раскритиковали оппозицию за призывы к бойкоту электронного голосования
17:32
"Роднулечка!": Поплавская сделала громкое заявление после известия о трагедии
17:15
Наташа Королева сорвала с матери последнюю одежду на потеху публике: "Уродство и аморальщина"
16:30
Смерть клеток: пострадавший от выстрела Колдун столкнулся с необратимыми последствиями
16:27
Униженная Клава Кока влепила смачную оплеуху Бузовой
15:31
"Выковыривали из мышц": Кудрявцева откровенно рассказала о последствиях операции
14:54
Зациклившаяся на бывшем Муцениеце похвасталась новым мужиком: пусть Прилучный ревнует
14:07
Боня решилась на большой риск: Знаю, что это опасно
13:55
Злопамятной Меган Маркл запретили прощаться с Елизаветой II: Не будут рады
12:58
Подвешенная на тряпке Андреева послала россиян
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Уехал из страны: Газманов бросил застуканную на яхте с молоденьким голозадую жену
Дрыгающуюся в экстазе вдову Табакова удовлетворили два мужика за раз: Оргазм!
Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал
Наташа Королева сорвала с матери последнюю одежду на потеху публике: "Уродство и аморальщина"
Униженная Клава Кока влепила смачную оплеуху Бузовой
ВСУ в патовой ситуации: эксперт рассказал о ловушке для украинской армии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Индийские слоны случайно забрели в больницу

В военном городке Джалпайгури в Индии больницу посетили три диких слона. Визит не был запланирован, поэтому очевидцы даже испугались.
прочитано 114 раз

Большим млекопитающим было тесновато в помещении медицинского учреждения. Один из слонов даже застрял в дверях. Слон попытался выйти задним ходом, но после неудачной попытки остался ждать помощи. На видео видно — животные удивлены не меньше сотрудников больницы.

ПО ТЕМЕ

Как будто ручная! Милая лисичка вышла к людям (видео)

 Милые животные

Сюжеты Милые животные

К сожалению, в Индии участились случаи встречи с животными. Это происходит из-за сокращения природной среды обитания. Такие столкновения с дикими слонами опасны для человека, поэтому зоозащитники и экологи настаивают на восстановлении лесов.

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Фото: Vasiliy Klimov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
12 сентября 2022, 07:08 Источник: YouTube канал Daily Mail • Требует проверки

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Кривляющийся перед горсткой зевак Галкин грязно надругался над Пугачевой: Использовал

Очень эгоистично
Шоу-бизнес

Вырастившая двуполую дочь Глюкоза принимает поздравления с новой беременностью: Пятый месяц

Артистка показала пузо
Сериалы

Работа дворником, инсульт на сцене и уход из театра: с чем пришлось столкнуться Федору Добронравову

Трудности в жизни актера
Шоу-бизнес

Хоронить не будут: труп Елизаветы II отправили в путешествие по странам

Странная традиция

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 сентября 2022 года
Гороскоп на неделю с 5 по 11 сентября 2022 года
Никаких свадеб и никакого риска! Володина предупредила россиян об осеннем коридоре затмений
Гороскоп на неделю с 29 августа по 4 сентября 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализировали 3621 человека
Пандемия отступает: назван регион России со стремительным снижением заболеваемости ковидом
Ситуация ухудшится: россиян предупредили о резком росте смертности от ковида
В России за сутки с коронавирусом госпитализированы 1830 человек

Спорт

19-летний Алькарас выиграл Открытый чемпионат США по теннису
Умер двукратный олимпийский чемпион по боксу
Знаменитый боец арестован за вождение в нетрезвом виде
"Господи, помоги!": Горькая потеря довела убитую горем Тутберидзе до отчаяния

Регионы

В подмосковной Ивантеевке прошел граффити-фестиваль
Сосны, ели и дубы начали выкапывать в Подмосковье
Энергоблок Белоярской АЭС полностью перевели на МОКС-топливо
В Ростовской области найдена убитой пропавшая школьница
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+