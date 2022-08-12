Сгибается от боли: страшные кадры последней тренировки убитого хоккейной шайбой ребенка

Накануне в Северной столице произошла ужасающая трагедия, в которой погиб ребенок. Во время хоккейной тренировки воспитанников школы СКА в 14-летнего мальчика угодила шайба, Удар пришелся в область сердца.
На кадрах, которые публикует Пятый канал, видно, что мальчик не сразу понял всю тяжесть последствий. Какое-то время он пытался продолжать тренироваться: сделал круг, согнулся от боли и упал на лед.
К юному спортсмену ринулись остальные игроки, чтобы осмотреть товарища. Мальчику оказал помощь местный врач, а после вызвал скорую. Однако врачи не смогли спасти молодого хоккеиста – он умер в реанимации.