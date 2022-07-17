Семью лосей на водопое сняли на видео

Уникальные кадры удалось снять в Амурской области. Семью лосей зафиксировали в естественной среде обитания. Во время водопоя на камеру попала целое семейство лосей.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Центр "Амурский тигр". По его данным, умиротворяющее видео сделано в Хинганском заповеднике. На кадрах видно, как три лося – один взрослый и двое детенышей – пьют воду из мелководного ручья.
Примечательно, что взрослое животное оглядывается по сторонам. Вероятно, таким образом оно контролирует ситуацию, пока молодые лоси наслаждаются водой.