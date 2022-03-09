Пушинка остановила кровавый мордобой двух авторитетов

Пользователь "Тик-ток" под ником androm2000 опубликовал видео, на кадрах которого два мощных кота устроили драку во дворе дома. Животные, которые оба явно являлись авторитетами в своем районе, дрались не на жизнь, а на смерть, пока не произошло нечто.
Вдруг мимо них пролетела легкая пушинка, неуловимая добыча остановила кровавую бойню. Коты словно дети позабыли о своих разборках и кинулись рассматривать непознанный летающий объект.
Уже через пару секунд хвостатые вспомнили про свой конфликт и начали бороться друг с другом, но уже не так яростно.
"Пушинка временного перемирия", – назвал автор свое видео.