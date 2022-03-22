В Башкирии лось набросился на едущий автомобиль

Весьма необычное происшествие запечатлел видеорегистратор автомобилиста, едущего по трассе в Республике Башкортостан. На кадрах, появившихся в Сети, видно, что водитель машины двигался за лосем, который пытался убежать от надвигающихся на него фар.
Водитель, который, очевидно, хотел спокойно и без инцидентов проехать по заснеженной дороге, вовсе не ожидал, что встретит лося. Внезапно животное развернулось и пошло в атаку. Оно ударило копытами по машине и оставило глубокие вмятины.
Автомобилисту пришлось сдавать назад, чтобы уберечь свою машину от разъяренного лесного жителя.
Ранее "Дни.ру" писали: ночной перекус лося попал на видео. В Сети обсудили кадры, сделанные в национальном парке "Таганай" в Челябинской области.