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Воплощение грации: в лесу Марий Эл сняли гуляющего лося

На официальной странице Министерства природных ресурсов и экологии Марий Эл в "ВКонтакте" опубликовали видео с гуляющим по местному лесу лосем.
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Лось был символом марийских лесов еще с давних времен. Именно поэтому когда Царевококшайск (в 1919 году переименовынный в Краснококшайск, а в 1928-м – в Йошкар-Олу) получил статус города, то геральдистам не пришлось долго ломать голову над выбором символа для герба. Им стал лось.

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Возможно именно поэтому попадание животного в объектив видеоловушки стало поводом для регионального Минприроды уделить этому событию отдельное сообщение. На записи видно как лось грациозно следует по своему маршруту, остановившись лишь для того, чтобы посмотреть прямо в объектив.

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Фото: pixabay.com
Автор: 15 декабря 2021, 17:27 Источник: паблик Минприроды Марий Эл в "ВКонтакте" ✓ Надежный источник

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