Жители Турции увидели в небе горящий шар

Инцидент произошел 31 августа. Первые сообщения о горящем шаре появились в районе двух часов ночи по местному времени. Жители городка Измир увидели яркую вспышку и тут же включили камеры.
Власти пока официально не подтвердили информацию о падении метеорита. Однако население Турции уже шутит, что теперь им осталось дождаться разве что нашествия зомби. По их мнению, апокалипсис уже близко: леса горят, метеориты падают...
Напомним, первые деревья вспыхнули 28 июля в провинции Анталья. Позднее пожары охватили туристические Бодрум и Мармарис. Для тушения пожаров в Турции Россия направила несколько самолетов-амфибии Бе-200.
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