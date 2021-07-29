"Все море в мусоре!": россияне задыхаются от гари в полыхающей Турции

В Турции бушуют сильные природные пожары. Россияне оказались в западне. Подробнее – в эксклюзивном комментарии для "Дни.ру" из самого центра ЧП.

Власти Турции в четверг 29 июля приступили к экстренной эвакуации местных жителей и туристов в отелях Мармариса. Лес горит в непосредственной близости от жилых домов и отелей. Гарь и пепел достигают и других близлежащих населенных пунктов.

В районе Сиде ситуация обстоит крайне тяжело. В разговоре с "Дни.ру" россиянка Наталья рассказала, что вместе с семьей столкнулись с проблемами. Изначально граждане России заселилась в один отель, но из-за ЧП было принято решение экстренно перевезти их в другой населенный пункт – Кемер. Там гарь ощущается не так остро.

По словам Натальи, на улице в Сиде сейчас невозможно находиться. Людям трудно дышать, поверхность моря покрыта мусором. Лежаки засыпаны пеплом.





"Сейчас мы как раз в номере, на улице не могу, невозможно выйти. Вот, что у нас творится сегодня. Дым, гарь. Ужас, конечно. Отдых удался... Горелые листья плавают. Все море завалено мусором..." – рассказала россиянка Наталья в беседе с "Дни.ру".

Наталья добавила, что администрация отелей не говорит людям ничего конкретного. Многие оказались заложниками ситуации. О переселении туристов в другой отель позаботился лишь их туроператор.

"Мы переезжаем сегодня в другой отель, в Кемер. Ждем сейчас трансфер. Администрация ничего не говорит... Это наш туроператор за нас побеспокоилась..." – рассказала Наталья.



Ранее министр сельского хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил, что в тушении пожаров участвуют самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин. В результате разгула стихии погибли три человека, еще 122 пострадали. Борьба с огнем продолжается.

