Сибирские грибники случайно нашли в лесу метеорит со странными свойствами

Супружеская пара грибников из Бийска случайно нашла в лесу метеорит. Вес камня из космоса составлял полкилограмма.
Сибиряки рассказали, что обычного булыжника находку отличало удивительное свойство: к нему начали притягиваться предметы. Именно тогда грибники предположили, что нашли метеорит. Они отдали его в Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет, где доктор геологических наук Анатолий Гусев подтвердил их догадки, сообщает РИА "ФАН".
Он выяснил, что в составе метеорита много железа. При этом камень пролежал среди деревьев не менее 20 лет. В дальнейшем его планируют передать во ВСЕГЕИ имени Карпинского, где будут подробно изучены его свойства и химический состав.
Популярные темы форума
Забытая Лиона
Перебор
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Мужчины
Почему русские мужчины не пользуются спросом?
Какой тип фигуры нравится мужчинам?
Кто знает где Клава?
Ваше мнение о СССР
Воспитанная Лиона, мир смотрит на вас
Сколько нужно зарабатывать женщине...