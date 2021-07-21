"Надо было убить": в Сети появились кадры с избившей сына Пьехи соседкой

Инцидент произошел в Ленинградской области в поселке Рощино, где семилетний Петя проводил летние каникулы вместе с мамой и бабушкой. После мелкого хулиганства мальчика – он проткнул карандашом надувной бассейн – на него буквально набросилась разъяренная соседка. 53-летняя госпожа Безбородова схватила ребенка и бросила его на землю, в результате чего сын Стаса Пьехи получил серьезные травмы и попал в больницу.
Как сообщил "Царьград", прокуратура уже инициировала проверку по факту насилия, жертвой которого стал наследник популярного музыканта. А мать мальчика – Наталья Горчакова тем временем опубликовала в Сторис своего инстаграм-аккаунта видео, в котором Безбородова признается в том, что она сделала. При этом женщина не сожалеет и совсем не считает себя виноватой.
"А бабушку вообще надо было убить", – заявила уверенная в себе соседка.
Напомним, в результате насильственных действий Безбородовой пострадала и бабушка Пети, которая бросилась защищать мальчика. В гневе соседка нанесла несколько ударов и пожилой женщине.
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