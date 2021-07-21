Удар, гематомы и сотрясение мозга: обнародованы страшные детали состояния изувеченного сына Пьехи

Ужасающее происшествие произошло под Санкт-Петербургом, где часто отдыхает семья. Там ребенок спокойно проводил время со своей родительницей, Натальей Горчаковой, и другими близкими людьми. Сын исполнителя подружился с одним из детей футбольного судьи Владислава Безбородова.
Однако матери мальчика не пришелся по душе этот детский "союз", а потому она попросила наследников прекратить общение с Петей. Сын исполнителя расстроился и слегка нахулиганил. От обиды ребенок решил проткнуть грифелем надувной бассейн соседей.
Супруга Владислава Безбородова пришла в ярость от выходки. Она схватила ребенка и бросила его на землю. Сын Стаса Пьехи ударился головой и другими частями тела, после чего начал кричать. На помощь маленькому мальчику пришла бабушка, которой взбешенная женщина также нанесла ряд ударов. Наталья Горчакова вызвала сотрудников полиции. Соседка заявила, что жертвой является она сама.
Теперь стали известны детали состояния ребенка. В своем личном блоге его мама рассказала, что мальчика госпитализировали. Как сообщают "360", ему стало хуже: малыша начало тошнить, а также кружится голова. У него обнаружено сотрясение мозга, многочисленные гематомы на ногах и другие ушибы. Теперь ребенку предстоит серьезное обследование, сегодня он будет сдавать анализы. У бабушки Пети травмирована рука.
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