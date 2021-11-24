В Москве прощаются с Ниной Руслановой. Прямая трансляция

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище. Оно считается одним из престижных в Москве, здесь похоронены многие знаменитости: Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова с мужем, Анна Политковская, Влад Галкин, Андрей Панин, Виталий Вульф.
Как сообщает телеканал "360", в Москве началась церемония прощания с Ниной Руслановой. Желающие проводить артистку в последний путь собираются в Центральном доме кинематографистов. Здесь можно заметить коллег, близких и родственников актрисы.
Напомним, Нина Русланова последние дни жизни провела в больнице. Звезда фильмов "Собачье сердце", "Небеса обетованные", "Тени исчезают в полдень" боролась с коронавирусной инфекцией. 5 декабря актрисе могло бы исполниться 76 лет.