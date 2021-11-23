Юлечка забрала: умершую от ковида Русланову похоронят рядом с убитой сепсиом Началовой

Троекуровское кладбище было основано в 1962 году на месте бывшего села Троекурово, В 1975-м исполком Моссовета принял решение "О строительстве пускового минимума мемориального Троекуровского кладбища". Здесь надлежало хоронить граждан, имеющих особые заслуги. Среди самых известных – Наталья Гундарева, Любовь Полищук, Валентина Толкунова с мужем, Анна Политковская, Влад Галкин, Андрей Панин, Виталий Вульф.
Быть похоронным на Троекуровском кладбище не так просто. Например, когда от сепсиса умерла певица Юлия Началова, тогдашний зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина делала депутатский запрос на имя главы Департамента торговли и услуг города Москвы Алексея Немерюка.
А в случае с Народной артисткой России Ниной Руслановой писем писать никуда не пришлось – звание Народной артистки России, которое она получила еще в 1998 году, Госпремия РСФСР и многочисленные награды дают право для выделения могилы на Троекуровском автоматически и бесплатно.
Похоронят Нину Русланову недалеко от могилы Юлии Началовой. Певица была большой поклонницей таланта актрисы, обожала фильмы "Небеса обетованные", "Собачье сердце" и "Хрусталев, машину!", в которых играла Нина Русланова. Теперь их могилы будут на одном кладбище...
Напомним, последние 10 дней жизни любимая народом актриса находилась в больнице с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Тест на коронавирус оказался положительным. Кроме того, Русланова долго боролась с болезнью сердца. 5 декабря артистке могло бы исполнится 76 лет...