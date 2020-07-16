Телеведущая потеряла передний зуб в прямом эфире: не растерялась и ловко спрятала

Телеведущая зачитывала новости об опасности заражения коронавирусом на курорте, когда почувствовала, что один из передних зубов вот-вот выпадет. Времени на раздумья не было, но Падалко не растерялась: она аккуратно прикрыла рот рукой, подхватила выпавший зуб и спрятала, продолжив рассказывать о COVID-19.
Поведение журналистки многих восхитило. Некоторые пользователи удивились, как Падалко смогла сохранить самообладание в такой ситуации. "Бедная! Как такое может случиться?! Но молодец! Уважуха!" – поддержали ее в Сети.
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