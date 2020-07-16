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Телеведущая потеряла передний зуб в прямом эфире: не растерялась и ловко спрятала

Телеведущая потеряла передний зуб в прямом эфире: не растерялась и ловко спрятала

Маричка Падалка. Фото: www.youtube.com
Ведущая украинского телеканала "1+1" Маричка Падалко в одночасье стала звездой из-за выпавшего во время эфира зуба. Видео на сутки стало едва ли не самым популярным в русскоязычном сегменте интернета.
прочитано 211 раз

Телеведущая зачитывала новости об опасности заражения коронавирусом на курорте, когда почувствовала, что один из передних зубов вот-вот выпадет. Времени на раздумья не было, но Падалко не растерялась: она аккуратно прикрыла рот рукой, подхватила выпавший зуб и спрятала, продолжив рассказывать о COVID-19.

Поведение журналистки многих восхитило. Некоторые пользователи удивились, как Падалко смогла сохранить самообладание в такой ситуации. "Бедная! Как такое может случиться?! Но молодец! Уважуха!" – поддержали ее в Сети.

Автор: 16 июля 2020, 08:32

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