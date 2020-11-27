Безразличный кот с горящим хвостом стал самым популярным мемом 2020 года

На видео кот сидит рядом со столом, на котором горит свеча. В этот момент хвост кота загорается. Животное почувствовало что-то неладное и повернуло голову в сторону источника беспокойства.
Однако реакция кота удивила всех – ему было как будто наплевать на происходящее. Он продолжал невозмутимо сидеть на месте, пока его хвост горел. Ко всеобщему удивлению хвост кота потух сам собой.
Казалось, даже собака, сидящая рядом, испугалась больше. Видео стало самым смешным в этом году, пишет Life. Ролик стал отличным напоминанием всем, кто держит животных. Нельзя оставлять рядом с открытым огнем своих питомцев.
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