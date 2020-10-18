"Лучше бы жену завели": Николай Басков устроил зоопарк в квартире

Теперь сердце завидного холостяка российского шоу-бизнеса принадлежит барышне по имени Шанель. Породистая кошечка моментально охмурила артиста и навсегда захватила его сердце.
Каждое расставание с представительницами прекрасного пола дается Баскову крайне тяжело. По словам Николая, с домашними питомцами куда проще и приятнее находить общий язык.
"Три дня прошло – и я стал рабом этого животного. Во мне столько любви нерастраченной оказалось. А тут бесконечная любовь. Никто не скажет тебе: "Дай денег", "Купи сумочку", – заявил народный артист.
Изначально мать Николая Баскова мечтала о пушистом друге. Звездная родственница подтолкнула нерешительного певца к ответственному шагу и помогла определиться с породой кошки.
Все свободное время артист проводит в компании Шанель, а фотографии с милым созданием собирают намного больше лайков, чем личные снимки Николая.
Как только многочисленная аудитория узнала о пополнении в семье Баскова, она сразу же разделилась на два лагеря.
Одни переквалифицировались в фанатов пушистой красавицы. Другие же принялись осуждать новоиспеченного хозяина кошки.
Подписчики порекомендовали Николаю завести жену. Иначе артист так и останется один на один с кошкой.
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