Прохор Шаляпин с Ларисой Копенкиной: о суррогатном материнстве, ревности и черном пиаре
Прохор Шаляпин и его экс-супруга Лариса Копенкина появились вместе на светском мероприятии. Бывшие возлюбленные раскрыли интересные подробности в беседе с корреспондентом "Дни.ру" – о суррогатном материнстве, ревности Виталины Цымбалюк-Романовской и черном пиаре. Также они взвесили шансы на возобновление своего бурного романа.
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