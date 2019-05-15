Лжеца Порошенко вывели на чистую воду
Устные договоренности с Петром Порошенко ничего не значат. В этом убедился на собственном опыте глава Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет. На пресс-конференции в Киеве он обвинил главу православной церкви Украины (ПЦУ) Епифания и президента страны в обмане.
Филарет раскрыл детали договоренности, достигнутой им с Петром Порошенко и Епифанием. По словам главы УПЦ КП, он должен был руководить церковью на территории Украины, тогда как Епифанию полагалось представлять интересы украинцев, проживающих за границей. Однако в итоге Филарета отправили на покой.
"Договоренности были между мной, президентом и Епифанием. И на Архиерейском соборе была договоренность, что я продолжаю руководить церковью на территории Украины вместе с Епифанием, а он представляет церковь снаружи, а я не представляю. Такая договоренность. А письменно мы не подписывали, потому что я доверял – и президенту доверял, и Епифанию доверял. А они обманули", – приводит слова Филарета агентство УНИАН.
Так называемый объединительный собор создал ПЦУ 15 декабря 2018 года. Он был инициирован константинопольским патриархом Варфоломеем и президентом Украины Петром Порошенко. Вошли в ПЦУ представители преимущественно раскольнических церквей, с глав которых Константинополь снял анафему.
Ранее Филарет заявил, что создание ПЦУ, чего так ждал Петр Порошенко, не ликвидирует возглавляемую им УПЦ КП. Он также обвинил Епифания в том, что тот якобы угоден Москве – поскольку критики из России в его адрес не прозвучало. В свою очередь Епифаний признает наличие конфликта между ним и Филаретом, отмечая, что с момента получения томоса не было проведено ни одной совместной службы.
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