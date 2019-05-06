Непредсказуемому Зеленскому вынесли жесткий вердикт в США
Беспокойство американских экспертов, если верить аналитической записке исследовательской службы при конгрессе США, основано на двух тезисах. Во-первых, наблюдатели опасаются из-за отсутствия у Владимира Зеленского опыта внешнеполитической и руководящей деятельности. При этом сама Украина находится не в самом стабильном состоянии, что требует от лидера страны изрядных навыков.
Во-вторых, честно признаются американские эксперты, недовольство вызывает потенциальная возможность нового президента Украины Владимира Зеленского решить проблемы страны дипломатическим путем. "У некоторых есть опасения, что Москва может склонить его к некоему компромиссному варианту разрешения конфликта, что не соответствует национальным интересам Украины", – говорится в документе конгресса.
У такой странной позиции есть прозаическое объяснение, считает заместитель директора Института истории и политики, декан факультета прикладной политологии МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, истинная причина недовольства американских экспертов и политиков в том, что Вашингтон утратил безраздельную власть над Киевом.
#Зеленский встретился с лидерами фракций. Судя по выражению его лица...он начинает понимать во что "вляпался" pic.twitter.com/cmfhBYyvwl— ✨Хикки-Социофоб✨ (@ilais7) 5 мая 2019 г.
"Порошенко – это человек, который в полной мере был под контролем американцев, на него можно было легко влиять за счет экономических и политических рычагов. Зеленский же не относится к украинскому истеблишменту и, по меткому выражению того же Порошенко, является "котом в мешке", вызывает вопросы и сомнения у США", – цитирует RT российского политолога.
Кроме того, не заинтересованы американские власти и в начале диалога между Россией и Украиной. "Любые контакты Киева и Москвы чреваты тем, что стороны до чего-то договорятся. Ведь интересы Украины и ее экономики находятся прежде всего на Востоке, а не на Западе", – заметил Владимир Шаповалов.
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