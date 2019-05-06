Непредсказуемому Зеленскому вынесли жесткий вердикт в США

Украинские граждане, подавляющим большинством голосов избравшие во втором туре новым президентом страны Владимира Зеленского, а вместе с ними и весь остальной мир присматриваются к бывшему комику, а ныне – большому политику. У американских аналитиков есть опасения на его счет.

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