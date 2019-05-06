Зеленский получил подлый удар от главы МИД
Сразу после того, как стало известно о победе комика Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины, аналитики определили главный вопрос, от которого будет зависеть дальнейшая судьба актера в качестве политика. Речь идет о способности избранного лидера страны договариваться с другими – главами министерств, депутатами, представителями власти на местах.
Многие полагали, что на этом этапе у Зеленского могут возникнуть проблемы. Кажется, их опасения начали находить подтверждения. В частности, стало известно о запланированном демарше министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Судя по всему, после инаугурации новому президенту придется довольствоваться фактически обезглавленным внешнеполитическим ведомством.
"Увольнять меня никто не собирается. Я хочу сам уйти", – цитирует Павла Климкина издание "Правда.Ру". Впрочем, сам дипломат объясняет свое решение не попыткой осложнить работу Владимиру Зеленскому, а, наоборот, заботой о высокой политической культуре. "Новый президент имеет право выбирать людей, с которыми ему будет удобно вести внешнеполитические дела", – заметил он.
При этом Владимир Зеленский может как принять отставку Павла Климкина, так и оставить его работать на прежней должности. Однако эксперты считают, что глава МИД Украины – первый кандидат на выбывание, что его, впрочем, не расстраивает. "Я уже говорил, что у меня есть свои планы, в том числе политические планы. Это соответствует и моим планам", – цитирует издание "УНИАН" дипломата.
Напомним, Павел Климкин запомнился людям благодаря своему особенному стилю. Кадры главы Министерства иностранных дел в чрезмерно больших и подвернутых джинсах, а также то в слишком большом, то в буквально лопающемся на груди пиджаке облетели весь мир.
Также дипломата знают как человека, весьма оригинально трактующего историю. Подобно многим своим коллегам на Украине, Павел Климкин ищет корни украинской государственности в глубине веков, одновременно обвиняя Россию в "краже прошлого".
Примадонна предстала без макияжа
Чародеи облюбовали захоронение певицы
Певица показала новорожденного малыша
Певица откровенно ответила на провокационные вопросы
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Про алкоголь
Кушаю на ночь
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Много глупых парней
Женское домиирование
Работа на первом месте
Меня сглазила подруга
Вегетарианцы долго не живут
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
Отдай миллион!
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
отношения
Беременна от женатого
У меня страх перед насекомыми.
почему всё так сложно?
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Начинаю свое движение в творчестве
Стало страшно ездить.