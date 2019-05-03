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Политика

Неучу Зеленскому указали его место

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
У Владимира Зеленского два главных недостатка. Во-первых, он слишком молод. А во-вторых, плохо учился. Только этим можно оправдать его безответственные заявления по поводу российской-украинских отношений.
прочитано 1163 раза

Владимир Зеленский страдает забывчивостью. Кроме того, он слишком мало времени провел на посту главы государства, чтобы выступать с громкими заявлениями о том, что разделяет или объединяет Украину с Россией.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи", - заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Парламентарий подчеркнул, что россияне и украинцы – два братских народа, которым нечего делить. И забывать об этом непозволительно.

Днем ранее Владимир Зеленский заявил: единственное, что объединяет Украину и Россию – общая государственная граница. Отношения Москвы и Киева изранный президент Незалежной отказывается называть братскими. По его мнению, сближению позиций двух стран также не способствуют упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, запрет на поставки нефтепродуктов и задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

Это заявление прокомментировали в Госдуме. Депутаты посоветовали Владимиру Зеленскому восполнить пробелы в школьном образовании - почитать учебники по истории. И подчеркнули, что непозволительно начинать свою президентскую карьеру с вранья, лжи и лицемерия.

Слова Владимира Зеленского с недоумением встретили и на Украине. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал такую точку зрения глубоким заблуждением. Украинский политик также отметил, что страны объединяет тысячелетняя история, общие славянские корни, православная вера, культура и язык, а также победа в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.

Автор: Андрей Евлампиев3 мая 2019, 15:42
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Сволочи
Ответить
Пойдёмте гулять со мной: Котбус | Один городок в Восточной Германии
C - COTTBUS (Котбус) | Вопреки непогоде
v=Jr2gplLPZcs

П.С.
Был проездом на вокзале в г.Котбусе.
Был вечер и этот город со старинными зданиями удивительно подсвечивался солнцем.
Мне еще тогда показалось, что это самый красивый город в ГДР.
Сейчас треть жителей города уехали в ФРГ.
Хоть Германия и объединилась, но в бывшей ГДР народ безработный.

Чем отличаются восток Котбус ГДР и запад ФРГ
v=fGhCME3MpNs
Натали
Ответить
Да <цензура> этот ваш зеленский
Голос Либеральной Сволочи
Ответить
Предсказание Распутина о Путине
Путем несложных умозаключений можно прийти к главному факту – нищета в России, а вот связан как-то с этим фактом сам Путин или нет, решайте сами и пишете свое мнение в комментариях под видеороликом.
<цензура>

П.С.
Возможно ли канонизировать царя Ивана Грозного и Григория Распутина.
А мне не нужна их канонизация, я и так знаю что они в Раю.
Что касается нищеты россиян. А зачем вам быть богатыми, если станете как бездушный богач который Лазаря за человека не считал.
1

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