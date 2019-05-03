Неучу Зеленскому указали его место
Владимир Зеленский страдает забывчивостью. Кроме того, он слишком мало времени провел на посту главы государства, чтобы выступать с громкими заявлениями о том, что разделяет или объединяет Украину с Россией.
"Нас объединяет многовековая история, совместная борьба против врагов, которые нападали на Советский Союз, совместная победа в Великой Отечественной войне, общая история, культура, тесные родственные связи", - заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
Парламентарий подчеркнул, что россияне и украинцы – два братских народа, которым нечего делить. И забывать об этом непозволительно.
Днем ранее Владимир Зеленский заявил: единственное, что объединяет Украину и Россию – общая государственная граница. Отношения Москвы и Киева изранный президент Незалежной отказывается называть братскими. По его мнению, сближению позиций двух стран также не способствуют упрощение процедуры выдачи российских паспортов жителям ЛНР и ДНР, запрет на поставки нефтепродуктов и задержание украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
Это заявление прокомментировали в Госдуме. Депутаты посоветовали Владимиру Зеленскому восполнить пробелы в школьном образовании - почитать учебники по истории. И подчеркнули, что непозволительно начинать свою президентскую карьеру с вранья, лжи и лицемерия.
Слова Владимира Зеленского с недоумением встретили и на Украине. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук назвал такую точку зрения глубоким заблуждением. Украинский политик также отметил, что страны объединяет тысячелетняя история, общие славянские корни, православная вера, культура и язык, а также победа в Великой Отечественной войне, передает РИА Новости.
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