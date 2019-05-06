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Политика

Зеленского разнесли за возмутительные слова о погибших россиянах

Владимир Зеленеский. Фото: www.globallookpress.com
Пользователи Сети раскритиковали Владимира Зеленского за его слова о жертвах катастрофы лайнера Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Шереметьево. И если одним не понравилось, что избранный президент Украины зачем-то упомянул конфликт в Донбассе, то другие буквально пришли в неистовство из-за того, что политик проявил сочувствие к погибшим россиянам.
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Трагедия в аэропорту Шереметьево, где в результате пожара в самолете Sukhoi Superjet погиб 41 человек, поставила перед избранным президентом Украины Владимиром Зеленским сложную моральную и политическую дилемму. С одной стороны, как главе европейского и цивилизованного государства, ему необходимо было выразить свои соболезнования. С другой – часть населения страны, которую возглавил бывший комик, воспримет в штыки даже минимальную человечность во всем, что касается России.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

В итоге на официальной странице Владимира Зеленского в Facebook был опубликован текст, в котором политик прямо не выражает своего сочувствия именно погибшим в московском аэропорту, но сочувствует всем близким жертв катастроф и терактов. Но даже упоминание в этом контексте развязанного Киевом конфликта в Донбассе не спасло избранного президента Украины от ярости особо радикальных "патриотов" Украины.

Некоторые комментаторы сочли возмутительными любые слова сочувствия родным и близким погибших, если они – граждане России. "Нет эмпатии к гражданам страны-агрессора. И не должно быть!", – отрезал один из них. Разумеется, нашлись и те, кто обвинил погибших пассажиров в том, что они – "оккупанты", а поэтому, дескать, никакого сочувствия не заслуживают. Более того, пользователи Сети сочли, что отказавшись радоваться смертям простых россиян Владимир Зеленский буквально предал свою страну.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что Владимира Зеленского раскритиковали за те же самые слова, но уже с другой стороны. Комментаторы с сожалением отметили, что избранному президенту Украины не хватило смелости, чтобы прямо написать простые человеческие слова сочувствия.

Напомним, вечером 5 мая во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево загорелся самолет Sukhoi Superjet рейса "Москва – Мурманск" авиакомпании "Аэрофлот". В результате катастрофы погиб 41 человек. Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства и причины крушения.

Автор: Геннадий Куприянов6 мая 2019, 18:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие кадры: катастрофа в аэропорту Шереметьево с рейсом Москва – Мурманск

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
Ответить
О чуде, которое произошло с женщиной в обители Богородицы "Тихвинская -Чадоподательница"
Элла Трехозёрская
v=HeU1nbLGUIY

П.С.
Хорошо, что отказались от хирургов и не стали удалять селезёнку с камнем 3 см.
Плохо жить без Селезёнки.
Вопрос?
Куда у вас поп Владимир Головин подевал Селезёнку.
Он что, вас в церкви оперировал?
НЕВЕРОЯТНО.
А Вы в 3-<цензура> озерах купались*
Может в воде рассосались!!!
Голос Либеральной Мысли
Ответить
СРОЧНО! СКОРО БУДЕТ ГЛОБАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА МИРОВОГО МАСШТАБА, КОТОРАЯ ЗАТРОНЕТ ВЕСЬ МИР И ВСЕХ ЛЮДЕЙ!
КАНАЛ БЛАГОВЕСТИЯ
v=KUHOkcuWzXw

П.С.
Мне КААААЦА Скоро Бахнет Атомная Станция
Тифунь мне на Язык.
Восхитится Канал Благовестия на Небеса!
После Метеоритной Бомбардировки.
РАЗВАЛЕНЫ НЬЮ-ЙОРКА ПОТРЯСУТ ДОЛЛАР !!!
АНАПУ И ГЕЛЕНДЖИК СМОЕТ ЦУНАМИ 10 МЕТРОВОЕ !!!
1

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