Под Тверью объявлен траур после массового убийства

Администрация Редкинского городского поселения объявила траур после массового убийства, которое произошло в ночь на 4 июня. Все развлекательные мероприятия были отменены.
"7 июня в поселке городского типа Редкино объявлен траурным днем", – сообщили ТАСС в местной администрации. Напомним, в результате бойни погибли девять человек.
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