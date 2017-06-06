Под Тверью объявлен траур после массового убийства

Администрация Редкинского городского поселения объявила траур после массового убийства, которое произошло в ночь на 4 июня. Все развлекательные мероприятия были отменены.

"7 июня в поселке городского типа Редкино объявлен траурным днем", – сообщили ТАСС в местной администрации. Напомним, в результате бойни погибли девять человек.