Малахов позвал к себе выжившую в бойне под Тверью

Андрей Малахов позвал к себе в студию на ток-шоу "Пусть говорят" девушку, выжившую в кровавой бойне в Тверской области. Марина – единственная, кому удалось спастись от жестокой расправы.

Россияне до сих пор пребывают в шоке из-за новостей о трагедии в поселке Редкино. В минувшие выходные, в ночь с субботы на воскресенье 45-летний москвич Сергей Егоров расстрелял из охотничьего ружья девятерых человек.

21-летняя Марина Коныгина оказалась единственной свидетельницей, кому удалось спастись от жестокой расправы. Выжившая в кровавой бойне девушка 6 июня появится на Первом канале в программе Андрея Малахова "Пусть говорят" и поделится своей версией случившегося.

Коныгиной удалось спрятаться на втором этаже дачного домика, в то время как житель столицы, работавший электриком, хладнокровно расстреливал людей из охотничьего оружия в садовом товариществе "50 лет Октября" возле поселка Редкино в Конаковском районе. В связи со случившимся 7 июня в этом населенном пункте будет день траура.

Ранее девушка рассказала журналистам, что ей чудом удалось спастись – она спряталась под одеялом. По ее словам, стрелок дважды заходил к ней в комнату. "Он не знал, что я есть, он просто смотрел, есть ли кто-нибудь", – пояснила Марина. "Я видела и слышала, когда он трупы перетаскивал, я видела, как он добивал, хрипели все… Я все слышала, как потом эта мразь руки мыла", – заключила Коныгина.

Напомним, по одной из версий следствия, владельцы и гости садоводческого товарищества предположили, что Егоров не служил в армии, и мужчина обиделся, что они не слушали его контраргументы. Он ненадолго отлучился, после чего вернулся с карабином "Сайга". Жертвами стрелка стали пять мужчин и четыре женщины. Сейчас он помещен под стражу.

