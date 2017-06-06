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Тверской стрелок раздевал жертв после бойни

Фото: ТАСС
Единственная выжившая в бойне в Тверской области Марина Коныгина рассказала шокирующие подробности массового убийства. По словам 21-летней девушки, электрик Сергей Егоров не только выложил трупы в ряд, но и раздел некоторые из них.
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Марина Коныгина рассказала в эфире программы "Пусть Говорят", что электрик приехал на участок около полуночи. В это время собравшиеся на даче гости поминали родственников в рамках Троицкой родительской субботы. Девушка рассказала, что все выпили "по пол-бокала вина", после чего они, как правило, пили чай. 

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Единственная выжившая отметила, что собравшиеся люди "не были особо пьяные". "Они там начали разговаривать, и он (электрик. – Прим. ред.) говорит: да я в ВДВ служил, да я бутылки об голову бил, да я отлично стреляю из ружья. Я могу вам доказать", – пояснила Марина Коныгина. По ее словам, собравшиеся на участке люди "посмеялись, что электрику 45 лет, а он до сих пор живет с мамой, и что он не смог назвать номер части, в которой служил". При этом девушка добавила, что никто не оскорблял приехавшего электрика.

Через некоторое время хозяева участка попросили Сергея Егорова удалиться. Он вернулся к обидчикам примерно в 2:30 ночи, после чего начал расстреливать их в упор из охотничьего ружья. Некоторых он избивал прикладом, одну женщину после выстрела он добил железным стулом. Марина Коныгина добавила, что преступник по неизвестным причинам стрелял уже в убитых людей.

"Я вижу, как вылетает кровь, мозги. Я все это вижу", – вспомнила девушка, которая в тот момент находилась на первом этаже дачного дома и наблюдала за бойней через окно. Она рассказала, что электрик потребовал от некоторых копать могилы для уже убитых людей, а получив отказ, выстрелил и в них. Также, по словам девушки, стрелок сложил трупы в ряд внутри здания. Примечательно, что перед этим он раздел некоторые из них. Выжившая отметила, что Егоров также принес в дачный дом бензин.

Марина Коныгина добавила, что она спряталась в комнате под одеялом, а рядом с ней лежал ее шпиц Бенька. "Я просто в шоке была, что собака может быть такой умной. Благодаря Беньке мы спаслись, потому что он меня не сдал", – рассказала девушка. По ее словам, питомец даже задержал дыхание, чтобы стрелок не вычислил их.

Стражи порядка задержали Сергея Егорова, когда он относил в здание последний труп. Марину Коныгину полицейские обнаружили, когда она уже выбралась из комнаты и добежала до трупов. Среди них она нашла своего возлюбленного Вячеслава, с которым она вскоре должна была сыграть свадьбу. "Ребят, давайте я его застрелю. Вы скажете, что я оборонялась", – попросила девушка сотрудников правоохранительных органов, на что они ответили ей отказом.

Напомним, трагедия произошла 3 июня 2017 года в Тверской области. Жертвами стрелка стали пять мужчин и четыре женщины. Сейчас Сергей Егоров помещен под стражу. По словам адвоката, мужчина признал свою вину, но он еще не осознал совершенное им преступление.

Автор: Константин Улюкаев6 июня 2017, 20:50

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