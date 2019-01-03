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Общество

Убийство Трампа и война: у Нострадамуса нашли страшное предсказание на 2019 год

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Одним из самых узнаваемых и цитируемых предсказателей на Земле, к чьим запутанным текстам люди обращаются на протяжении веков, по праву может считаться Нострадамус. Эксперты нашли в его записях указания на то, что может произойти в 2019 году.
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Своими наблюдениями, сделанными на основании анализа текста Нострадамуса, с изданием Express поделился британский экстрасенс и медиум Крейг Гамильтон-Паркер. По его словам, в 2019 году человечеству стоит готовится к большим потрясениям.

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Дональд Джон Трамп

Дональд Джон Трамп президент США

Эксперт рассказал, что чувствует, что президент США Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Однако на этом пути его ждет опасность. Согласно толкованию Нострадамуса, американского лидера ждет покушение. Удастся ли эта попытка убийства – неизвестно.

Кроме того, в 2019 году на Ближнем Востоке вновь будет неспокойно. Дойдет до открытых боестолкновений. Однако говорить о полномасштабной войне, если верить Нострадамусу, не придется.

Однако больше всего британского медиума пугает, что он не нашел в тексте древнего предсказателя ни одного указания на выход Великобритании из Евросоюза. По его мнению, это крайне тревожный знак, однако как-то однозначно интерпретировать его не представляется возможным.

Отметим, ранее в издании появилось предсказание на 2019 год от Ванги. В ее словах также усмотрели предупреждение об опасности для Дональда Трампа. Дескать, американского лидера ждут большие проблемы со здоровьем – он будет страдать от тошноты, шума в ушах, травмы головного мозга и потери слуха. Все симптомы указывают на вероятную контузию от произошедшего поблизости от политика взрыва. Впрочем, так далеко в своих предсказаниях Ванга не зашла.

Автор: Геннадий Куприянов3 января 2019, 14:20
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