К чему снятся бенгальские огни

Бенгальские огни ассоциируются с праздником. Однако видеть их во сне не всегда к добру.

Бенгальские огни впервые были применены в Бенгалии (Индии). Для местных жителей они являлись способом сигнализации с помощью горящей в бамбуковых трубках горючей смеси.

Сегодня бенгальские огни представляют собой пиротехнический состав, который наносится на отрезки металлической проволоки – бенгальские свечи. Их яркие светящиеся искры радуют как детей, так и взрослых.

Согласно популярных сонников (Миллера, Ванги, Лоффа, Соломона и других), бенгальские огни снятся к тому, что в ближайшие дни вам потребуется умение расслабляться и не обращать внимания на раздражители. Особенно не стоит расстраиваться по мелочам. Сторонитесь недоброжелателей.

Внимательно следите за своим языком – старайтесь не говорить лишнего и не делать ничего, что могло бы вас скомпрометировать. Недруги могут воспользоваться любой двусмысленной ситуацией и подставить вам подножку.

Значение сна, в котором присутствуют бенгальские огни, может означать безуспешные усилия и ссоры. Однако если вы сможете не вступить в конфликт, то через несколько дней получите неожиданную награду за свое терпение. Также видение бенгальских огней во сне предостерегает от того, что ваша сокровенная тайна скоро станет явью, и этим могут воспользоваться ваши враги.