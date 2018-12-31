К чему снится Снегурочка

Верной спутницей Деда Мороза на новогоднем празднике является его внучка Снегурочка. Что делать, если сказочная героиня пришла к вам во сне?



Снегурочка обычно всегда появляется вместе с Дедом Морозом. Если к вам пришли два этих новогодних персонажа, то скоро вас пригласят на мероприятие, где вы познакомитесь с интересным человеком. Эта встреча может навсегда изменить вашу жизнь, добавить в нее новый смысл.

Внучка волшебника улыбается вам – значит, скоро вы узнаете хорошие новости. Если девочка поет песни и танцует, то в новом году вас ждет успех во всех делах. Кроме того, вы будете редко болеть. Снегурочка приводит с собой зверей – вы хорошо проведете время со старым другом или подругой. Если внучка выглядит печальной или чем-то озабоченной, то ваши планы могут не сбыться.

Для незамужней девушки появление Снегурочки означает, что противоположный пол будет проявлять к ней интерес. Для мужчины такой сон сулит встречу с приятной особой, которая умеет создавать и поддерживать уют в доме.

Внучка Деда Мороза растаяла от солнечных лучей – вы пересмотрите некоторые свои идеи, взгляды. Если вы сами нарядились в костюм Снегурочки, то вы очень хотите дарить родным и друзьям радость, но пока не можете это сделать.