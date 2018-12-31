Главные политические счастливчики 2018 года

Несмотря на то, что в целом уходящий год был скорее неудачным для политических лидеров, были и те, кто смог поймать фортуну за хвост. Нельзя сказать, что они добились всего, чего хотели, но заканчивают 2018 год везунчики на мажорной ноте.



Реджеп Тайип Эрдоган

Уходящий год для турецкого лидера без проблем не обошелся. Американские санкции, последующая за этим девальвация национальной валюты – лиры.

Однако Эрдоган смог извлечь выгоды из сотрудничества с Россией и Ираном и решить ряд важных задач в Сирии и Ираке – странах, имеющих ключевое значение для внешней и внутренней безопасности и стабильности Турции. Главный раздражитель турецкого лидера – курды, живущие на юго-востоке страны и на соседних территориях Сирии и Ирака. Их заигрывания с американцами с прицелом на будущую независимость сильно напрягали Эрдогана.

В 2018 году он, наконец, смог заняться наболевшим. В январе турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" в западной провинции сирийских курдов – Африне. Через несколько месяцев с организованным сопротивлением было покончено.

Теперь Эрдоган грозится усмирить курдов в Восточной Сирии. Россия и Иран, очевидно, мешать планам вошедшего в раж президента Турции не будут. Зачем, если курды проводят проамериканскую политику и предоставляют свои базы для США и западных частных военных компаний?





Для Москвы и Тегерана гораздо выгоднее, если проблему несговорчивых курдов решит Анкара. В конце концов, как показывает практика, с Эрдоганом договариваться проще, чем с американцами и их марионетками.

В актив Эрдогану можно записать и окончание строительства морской части газопровода "Турецкий поток". В церемонии окончания возведения 930-километрового участка трубы по дну Черного моря турецкий лидер участвовал вместе с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря проекту Турция станет крупным энергетическим хабом, от которого будет зависеть снабжение голубым топливом Балканского полуострова, Греции и Италии.

Прямо под Новый год эксцентричному турецкому лидеру вновь крупно улыбнулась фортуна. США наконец-то согласились выдать Анкаре религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в попытке военного переворота летом 2016 года.

Башар Асад

Результативным 2018-й стал и для президента Сирии Башара Асада. Правительственная армия добилась крупных успехов в борьбе с боевиками, были освобождены стратегически важные города и провинции.

В мае сирийские войска зачистили от террористов город Думу и район столицы страны Дамаска Ярмук. К августу армия Асада при поддержке военных советников из России и Ирана освободила территории на юго-западе страны – провинции Дераа и Кунейтра – и вышла к границам с Иорданией и Палестиной.





Если еще пару лет назад политическое будущее президента Сирии было туманным, то теперь, после серии побед правительственных войск, зарубежные лидеры готовы признать за ним право остаться у власти на неопределенное время.

Никол Пашинян

Бурные события происходили в 2018 году в Армении. Весной страна пережила так называемую бархатную революцию. В результате кресло премьер-министра покинул Серж Саргсян. На его место многотысячная толпа на улицах Еревана посадила Никола Пашиняна – либерального политика, известного прозападной ориентацией.

В парламенте страны новый премьер возглавлял фракцию "Елк", которая выступает за выход Армении из Евразийского союза и расширение контактов с Евросоюзом. На досрочных парламентских выборах 9 декабря сторонники премьера одержали убедительную победу с более чем 70% голосов.

Эксперты пока остерегаются делать конкретные прогнозы по отношениям Москвы и Еревана при премьере Пашиняне. Аналитики опасаются, что Армения при прозападном руководстве пойдет по пути Украины.





Европейские скептики

Противники евроинтеграции продолжили триумфальное шествие по Старому Свету. Ренессанс правых сил, начавшийся в последние годы в связи с миграционным кризисом в Евросоюзе, продолжает крепнуть год от года.

В 2017 году многие в Европе были шокированы появлением в парламенте ФРГ партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее члены выступают за жесткий антимиграционный контроль на границе и депортацию тех, кто сумел проникнуть в пределы страны. АдГ отстаивает традиционную немецкую культуру и выступает против активного распространения ислама в Германии.

В 2018 году "Альтернатива" смогла пробиться в парламент крупнейшего региона Германии – Баварии. За правых проголосовали 10,9% местных избирателей. Всего АдГ имеет представительства в 16 региональных парламентах ФРГ. Думается, что это не предел.





Во Франции правые во главе с лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен обрели второе дыхание на волне протестов "желтых жилетов". Согласно недавнему опросу социологической службы Ifop, большинство граждан Пятой республики отдали бы ей свой голос в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

Хорошим выдался год и для итальянских евроскептиков. На прошедших в марте 2018 года парламентских выборах победу одержала коалиция в составе нескольких консервативных партий. Одна из них – "Лига Севера" – выступает за создание независимого государства Падания в северных итальянских провинциях. Лидер партии Маттео Сальвини получил в новом правительстве кресло министра внутренних дел.

А еще он любит бывать в Москве и носит футболки с изображением Владимира Путина. Такая Европа нам определенно нужна...





