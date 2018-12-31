Главные политические счастливчики 2018 года
Реджеп Тайип Эрдоган
Уходящий год для турецкого лидера без проблем не обошелся. Американские санкции, последующая за этим девальвация национальной валюты – лиры.
Однако Эрдоган смог извлечь выгоды из сотрудничества с Россией и Ираном и решить ряд важных задач в Сирии и Ираке – странах, имеющих ключевое значение для внешней и внутренней безопасности и стабильности Турции. Главный раздражитель турецкого лидера – курды, живущие на юго-востоке страны и на соседних территориях Сирии и Ирака. Их заигрывания с американцами с прицелом на будущую независимость сильно напрягали Эрдогана.
В 2018 году он, наконец, смог заняться наболевшим. В январе турецкая армия начала операцию "Оливковая ветвь" в западной провинции сирийских курдов – Африне. Через несколько месяцев с организованным сопротивлением было покончено.
Теперь Эрдоган грозится усмирить курдов в Восточной Сирии. Россия и Иран, очевидно, мешать планам вошедшего в раж президента Турции не будут. Зачем, если курды проводят проамериканскую политику и предоставляют свои базы для США и западных частных военных компаний?
Для Москвы и Тегерана гораздо выгоднее, если проблему несговорчивых курдов решит Анкара. В конце концов, как показывает практика, с Эрдоганом договариваться проще, чем с американцами и их марионетками.
В актив Эрдогану можно записать и окончание строительства морской части газопровода "Турецкий поток". В церемонии окончания возведения 930-километрового участка трубы по дну Черного моря турецкий лидер участвовал вместе с президентом России Владимиром Путиным. Благодаря проекту Турция станет крупным энергетическим хабом, от которого будет зависеть снабжение голубым топливом Балканского полуострова, Греции и Италии.
Прямо под Новый год эксцентричному турецкому лидеру вновь крупно улыбнулась фортуна. США наконец-то согласились выдать Анкаре религиозного проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в попытке военного переворота летом 2016 года.
Башар Асад
Результативным 2018-й стал и для президента Сирии Башара Асада. Правительственная армия добилась крупных успехов в борьбе с боевиками, были освобождены стратегически важные города и провинции.
В мае сирийские войска зачистили от террористов город Думу и район столицы страны Дамаска Ярмук. К августу армия Асада при поддержке военных советников из России и Ирана освободила территории на юго-западе страны – провинции Дераа и Кунейтра – и вышла к границам с Иорданией и Палестиной.
Если еще пару лет назад политическое будущее президента Сирии было туманным, то теперь, после серии побед правительственных войск, зарубежные лидеры готовы признать за ним право остаться у власти на неопределенное время.
Никол Пашинян
Бурные события происходили в 2018 году в Армении. Весной страна пережила так называемую бархатную революцию. В результате кресло премьер-министра покинул Серж Саргсян. На его место многотысячная толпа на улицах Еревана посадила Никола Пашиняна – либерального политика, известного прозападной ориентацией.
В парламенте страны новый премьер возглавлял фракцию "Елк", которая выступает за выход Армении из Евразийского союза и расширение контактов с Евросоюзом. На досрочных парламентских выборах 9 декабря сторонники премьера одержали убедительную победу с более чем 70% голосов.
Эксперты пока остерегаются делать конкретные прогнозы по отношениям Москвы и Еревана при премьере Пашиняне. Аналитики опасаются, что Армения при прозападном руководстве пойдет по пути Украины.
Европейские скептики
Противники евроинтеграции продолжили триумфальное шествие по Старому Свету. Ренессанс правых сил, начавшийся в последние годы в связи с миграционным кризисом в Евросоюзе, продолжает крепнуть год от года.
В 2017 году многие в Европе были шокированы появлением в парламенте ФРГ партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Ее члены выступают за жесткий антимиграционный контроль на границе и депортацию тех, кто сумел проникнуть в пределы страны. АдГ отстаивает традиционную немецкую культуру и выступает против активного распространения ислама в Германии.
В 2018 году "Альтернатива" смогла пробиться в парламент крупнейшего региона Германии – Баварии. За правых проголосовали 10,9% местных избирателей. Всего АдГ имеет представительства в 16 региональных парламентах ФРГ. Думается, что это не предел.
Во Франции правые во главе с лидером "Национального фронта" Марин Ле Пен обрели второе дыхание на волне протестов "желтых жилетов". Согласно недавнему опросу социологической службы Ifop, большинство граждан Пятой республики отдали бы ей свой голос в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
Хорошим выдался год и для итальянских евроскептиков. На прошедших в марте 2018 года парламентских выборах победу одержала коалиция в составе нескольких консервативных партий. Одна из них – "Лига Севера" – выступает за создание независимого государства Падания в северных итальянских провинциях. Лидер партии Маттео Сальвини получил в новом правительстве кресло министра внутренних дел.
А еще он любит бывать в Москве и носит футболки с изображением Владимира Путина. Такая Европа нам определенно нужна...
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