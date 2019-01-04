Остановиться он не может: Шаляпин женится на взрослой женщине

Певец Прохор Шаляпин больше знаменит не своими выступлениями, а скандалами, в которые регулярно попадает. В 2019 году ситуация, судя по всему, не изменится. Да и семейного счастья с Виталиной Цымалюк-Романовской у него, кажется, не получится построить.

"Ну что можно сказать, человек – ходячий информационный повод, и в Новом году ничего у него не изменится", – рассказала потомственная ведунья Саона. "Я не вижу хитов, с которыми он зайдет на радиостанции. Более того, могу сказать, что и радиостанции не очень то хотят видеть его песни у себя в эфире", – добавила она.



"Отношение к нему со стороны масс медиа больше как к некому персонажу, для пиара. Как-то все забыли о том, что все же это певец и артист. Да и сам он не очень то про это помнит", – уверена экстрасенс.

"В 2019 году у него постоянно будут меняться приоритеты. То с одной якобы роман, то с другой якобы роман. Ну по итогу, опять женится на взрослой женщине", – заметила Саона.

"Могу сказать, что это будет не в этом году. Эту женщину кстати он знает . На данный момент они общаются и она постоянно помогает ему в его начинаниях. С ней его связывают прошлые отношения", – рассказала ведунья.

"Все его яркие информационные поводы – это в первую очередь его доход. Этот год он будет так же этим зарабатывать. Я не вижу мега-заработка. То там ухватит, то тут возьмет", – отметила она.

"За его плечами есть и еще одна взрослая дама которая в новом году будет поддерживать финансово. Не могу сказать, что от всех этих движений он в полной мере счастлив. В душе ему все это уже надоело Но остановится он не может", – уверена Саона.

"Каких то глобальных покупок я не вижу, но возможно он будет делать какой-то ремонт. Хотя почему-то карты мне говорят, что он живет не в своей квартире. Цымбалюк-Романовская как появилась, так и исчезнет из его жизни в новом году и больше между ними ни отношений, ни дружбы не будет. По здоровью проблем я не вижу, Год пройдет у него под девизом: "Трезвость – норма жизни", – заключила она.