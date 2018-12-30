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Сонник

К чему снится новогоднее обращение президента

Фото: www.globallookpress.com
Непременной частью предстоящего праздника является воодушевляющее выступление главы страны, который подводит итоги уходящего года и определяет наши задачи в следующем. Как относиться к тому, что вам приснилось новогоднее обращение президента? На этот вопрос "Дни.ру" ответили ясновидящие.

Продолжение: Главные политические счастливчики 2018 года
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Экстрасенс Марианна Абравитова уверена, что появление главы страны во сне – это очень хороший знак. Значит, скоро в жизни человека произойдут большие перемены. Сновидцу стоит ожидать хороших новостей: он получит новую работу или повышение в должности. По мнению ясновидящей, успех в любом случае неизбежен.

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Новогоднее обращение президента во сне – это "своего рода подведение итогов и формирование платформы на следующий год". Лидер всегда побуждает нас к совершению решительных действий и достижению цели. Такой сон вернет человек веру в собственные силы и подтолкнет его к покорению новых профессиональных вершин.

С ней согласная гадалка Галина Янко. Она считает, что если вам снится человек, занимающий высокопоставленную должность, то скоро у вас на работе произойдут важные перемены. Но какие именно это будут изменения – зависит от сновидца. Если у него "чистые помыслы", то он может получить прибыль. Для незамужней девушки появление главы страны может означать удачный брак и безбедную супружескую жизнь.

Если человек "ведет неправильный образ жизни и желает всем зла", то такой сон означает скорейшую расплату. Человека "может наказать судьба", потому что все высокие люди воплощают во сне правосудие. Вы сами являетесь главным героем новогоднего обращения президента – на вас могут наложить большую ответственность, ждите неприятностей.

Автор: Полина Крылова30 декабря 2018, 23:54

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